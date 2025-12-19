HRTC में होगा बड़ा सुधार, 500 खटारा बसें हटेंगी, यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
HRTC में अब बड़ा सुधार होने वाला है. जल्द ही सरकार बसों के बेड़े से 500 खटारा बसें हटाने जा रही है.
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को जल्द ही नया रूप मिलने जा रहा है. प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रही 500 पुरानी और जर्जर बसों को हटाने का फैसला लिया गया है. यह जानकारी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक बसों को हटाने का प्रावधान 9 लाख किलोमीटर चलने या 15 साल पुरानी होने पर लागू होता था, लेकिन अब यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जर्जर बसों को चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जाएगा. इसके तहत 500 खटारा बसें हटाई जाएंगी और एचआरटीसी के बेड़े को आधुनिक बनाया जाएगा.
कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 74 वर्ष से अधिक आयु के 696 पेंशनरों को पेंशन संशोधन का लाभ देते हुए 23 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इसके अलावा 222 ऐसे पेंशनरों, जिनकी पेंशन पहले शुरू नहीं हो पाई थी, उनके खातों में 29 करोड़ रुपये जमा कर पेंशन शुरू कर दी गई है। सितंबर 2024 तक के पेंशनरों को 34 करोड़ रुपये डीसीआर का भुगतान किया जा चुका है. अप्रैल 2023 से लंबित लीव इनकैशमेंट भी जारी कर दी गई है।
महंगाई भत्ता और अन्य लाभ
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने और मार्च तक उसका एरियर जारी करने का निर्णय लिया गया है. मेडिकल रिइम्बर्समेंट का भुगतान भी किया जाएगा. इसके साथ ही पीस मील वर्करों को नियमित करने की मंजूरी भी दी गई है. उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशनरों को नियमित पेंशन दी जा रही है, हालांकि कभी-कभी प्रदेश सरकार से मिलने वाली ग्रांट में देरी से भुगतान की तारीखों में थोड़ा अंतर आ जाता है.
यात्रियों के लिए डिजिटल सुविधाएं
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए अब तक 21 हजार लोग हिम बस कार्ड बनवा चुके हैं. जल्द ही यह कार्ड घर बैठे ऑनलाइन भी बन सकेगा. इसके अलावा लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से बस टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू करने की भी मंजूरी दी गई है.
नए बस अड्डे और ई-बस स्टेशन
बसों के बेड़े (Bus Fleet) के आधुनिकीकरण के साथ-साथ प्रदेश में 5 नए बस अड्डों के निर्माण की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है. वहीं, 34 ई-बस स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं, जिससे भविष्य में इलेक्ट्रिक बस सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा.
निगम की संपत्तियों का बेहतर उपयोग
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी की संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल के लिए एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. इसके तहत बस अड्डों पर मौजूद दुकानें, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रेस्ट रूम बेरोजगार युवाओं को लीज पर दिए जाएंगे।
भर्तियों और भत्तों में बढ़ोतरी
कर्मचारियों के दैनिक भत्ते में 40 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा जेओआईटी के तहत 171 नियमित भर्तियों को भी मंजूरी दी गई है. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार एचआरटीसी को मजबूत करने, कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा करने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है.
