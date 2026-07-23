HRTC के पहियों को मिली नई रफ्तार, खत्म होने लगा टायर संकट, वर्कशॉप से निकलकर फिर सड़कों पर दौड़ेंगी बसें
टायरों की कमी के कारण कई HRTC बसों को पुराने और घिसे हुए टायरों के साथ ही चलाना पड़ रहा था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 7:10 AM IST
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों की रफ्तार पर पिछले कई महीनों से लगा टायर संकट का ब्रेक अब धीरे-धीरे हटने लगा है. लंबे इंतजार के बाद निगम प्रबंधन ने नए टायरों की खरीद प्रक्रिया पूरी कर दी है. टायर खरीद प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही प्रदेशभर के डिपो और केंद्रीय वर्कशॉप में उनकी सप्लाई पहुंचनी शुरू हो गई है. इसके साथ ही वे बसें, जो केवल नए टायर नहीं मिलने के कारण वर्कशॉप और डिपो में खड़ी थीं, अब दोबारा सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं.
एचआरटीसी की इस पहल से प्रभावित रूटों पर बस सेवाएं बहाल होंगी और हजारों यात्रियों को भी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. खास बात यह है कि बरसात के मौसम में घिसे हुए टायरों के कारण बढ़ने वाले हादसों के खतरे को देखते हुए यह कदम यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है.
तारादेवी पहुंची खेप
परिवहन निगम की शिमला स्थित तारादेवी केंद्रीय वर्कशॉप में नए टायरों की खेप पहुंच चुकी है. यहां तकनीकी कर्मचारी युद्धस्तर पर पुराने और घिस चुके टायरों को बदलने में जुटे हैं. जिन बसों का मरम्मत और रखरखाव कार्य पहले ही पूरा हो चुका था और जो केवल नए टायरों का इंतजार कर रही थीं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द नियमित रूटों पर भेजा जा सके.
एचआरटीसी टायर संकट गंभीर समस्या
दरअसल, पिछले कई महीनों से एचआरटीसी गंभीर टायर संकट का सामना कर रहा था. टायरों की कमी के कारण कई बसों को पुराने और घिसे हुए टायरों के साथ ही चलाना पड़ रहा था, जबकि दर्जनों बसें केवल नए टायर उपलब्ध नहीं होने के कारण डिपो और वर्कशॉप में खड़ी थीं. इसका सीधा असर निगम की परिवहन सेवाओं पर पड़ा. कई रूटों पर बसों की संख्या घटानी पड़ी, कुछ सेवाएं प्रभावित हुईं और यात्रियों को लंबे समय तक बसों का इंतजार करना पड़ा.
नए टायरों की खेप पहुंचने से राहत
अब नई खेप पहुंचने के बाद निगम ने चरणबद्ध तरीके से सभी डिपो तक टायर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन रूटों पर बसों की कमी के कारण संचालन प्रभावित था, वहां सबसे पहले बसों को दोबारा सेवा में शामिल करने की योजना बनाई गई है. इससे ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में भी परिवहन व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक मजबूत होने की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें: 118 अफसरों की पदोन्नति पर क्यों लगा ब्रेक? एक रिपोर्ट ने बढ़ाई टेंशन, अब उच्च शिक्षा निदेशालय का अल्टीमेटम
ये भी पढ़ें: हिमाचल के इस सहकारी बैंक की जमेगी धाक, दुनिया के बेस्ट सिस्टम पर शिफ्ट हुआ 22 हजार करोड़ की संपत्ति वाला कमाऊ पूत