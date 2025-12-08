ETV Bharat / state

रात को छात्राओं को बस से उतारने वाले चालक पर कार्रवाई, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल

सोशल मीडिया पर छात्रा ने एचआरटीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे. इसके बाद छात्रा

छात्रा के वायरल वीडियो के बाद चालाक पर कार्रवाई
छात्रा के वायरल वीडियो के बाद चालाक पर कार्रवाई (SOCIAL MEDIA)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 1:05 PM IST

मंडी: एचआरटीसी सरकाघाट डिपो की कार्यप्रणाली पर एक छात्रा ने सवाल उठाए थे. छात्रा ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जारी किया था और आरोप लगाया था कि रात के समय उसे घर से चार-पांच किलोमीटर दूर उतार दिया और उसे अपनी सहेलियों के साथ ही अंधेरे में पैदल घर पहुंचना पड़ा. छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

निजी स्कूल की छात्रा ने स्कूल ड्रेस में वीडियो बनाते हुए आरोप लगाया कि सरकाघाट से शाम साढ़े पांच बजे पंडोल रूट पर चलने वाली बस बस स्टैंड से ही छह बजे चली. आगे चालक ने बगड़ागलू में यह कहकर बस रोक दी कि बस बड़ी है और इससे आगे नहीं जा सकती है, जबकि उससे टिकट चार किलोमीटर आगे जंजैहल का लिया गया था. छात्रा ने वीडियो में अपना टिकट भी दिखाया. वीडियो में आगे कहा कि क्या इससे पहले कभी बड़ी बसें इस रूट पर नहीं भेजी गई हैं. ड्राइवर के मनाने पर भी उसने मना कर दिया. साथ ही छात्रा ने आरोप लगाया कि सुबह भी बस देरी से चलती है. बस की टाइमिंग बगड़ागलू में पौने नौ बजे की है, लेकिन ये साढ़े नौ बजे यहां पहुंचती हैं. इसके कारण वो क्लास में समय पर नहीं पहुंच पाते. अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन उन्हें लताड़कर भेज दिया जाता है. एचआरटीसी की कार्यप्रणाली से हम रोजना कक्षाओं में समय पर नहीं पहुंच पा रहे.

विभाग ने चालक पर की कार्रवाई

वीडियो सामने आने के बाद एचआरटीसी ने कार्रवाई करते हुए चालक को निलंबित कर दिया है. आरएम सरकाघाट अनिल शर्मा ने बताया कि 'मामला शनिवार शाम का है. चालक की ओर से समस्या की जानकारी उच्चाधिकारियों को न देना को गंभीर लापरवाही माना गया है. तय रूट का निरीक्षण किया जाएगा और यदि सड़क में तकनीकी खामियां पाई गईं तो लोक निर्माण विभाग से तुरंत सुधार करवाया जाएगा.' छात्राओं ने प्रदेश सरकार और परिवहन निगम से आग्रह किया है कि बस को समयबद्ध तरीके से तय रूट तक भेजा जाए, ताकि यात्रियों को पैदल सफर की मजबूरी न झेलनी पड़े.

