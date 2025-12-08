ETV Bharat / state

रात को छात्राओं को बस से उतारने वाले चालक पर कार्रवाई, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल

मंडी: एचआरटीसी सरकाघाट डिपो की कार्यप्रणाली पर एक छात्रा ने सवाल उठाए थे. छात्रा ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जारी किया था और आरोप लगाया था कि रात के समय उसे घर से चार-पांच किलोमीटर दूर उतार दिया और उसे अपनी सहेलियों के साथ ही अंधेरे में पैदल घर पहुंचना पड़ा. छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

निजी स्कूल की छात्रा ने स्कूल ड्रेस में वीडियो बनाते हुए आरोप लगाया कि सरकाघाट से शाम साढ़े पांच बजे पंडोल रूट पर चलने वाली बस बस स्टैंड से ही छह बजे चली. आगे चालक ने बगड़ागलू में यह कहकर बस रोक दी कि बस बड़ी है और इससे आगे नहीं जा सकती है, जबकि उससे टिकट चार किलोमीटर आगे जंजैहल का लिया गया था. छात्रा ने वीडियो में अपना टिकट भी दिखाया. वीडियो में आगे कहा कि क्या इससे पहले कभी बड़ी बसें इस रूट पर नहीं भेजी गई हैं. ड्राइवर के मनाने पर भी उसने मना कर दिया. साथ ही छात्रा ने आरोप लगाया कि सुबह भी बस देरी से चलती है. बस की टाइमिंग बगड़ागलू में पौने नौ बजे की है, लेकिन ये साढ़े नौ बजे यहां पहुंचती हैं. इसके कारण वो क्लास में समय पर नहीं पहुंच पाते. अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन उन्हें लताड़कर भेज दिया जाता है. एचआरटीसी की कार्यप्रणाली से हम रोजना कक्षाओं में समय पर नहीं पहुंच पा रहे.

विभाग ने चालक पर की कार्रवाई