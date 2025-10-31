ETV Bharat / state

HRTC ने बंद किया अपना सबसे लंबा बस रूट, जानें क्यों लिया ये फैसला

दिल्ली लेह बस रूट स्थगित ( FILE PHOTO )

कुल्लू: देश की राजधानी दिल्ली से लेकर लेह चलने वाली निगम की बस सेवा अब बंद कर दी गई है. ये बस सेवा एचआरटीसी ने जून माह में बहाल की थी. इस सड़क मार्ग पर सफर करने के लिए सैलानी उत्साहित रहते हैं. अब यात्री इस रूट पर अगले सीजन यानी मई-जून 2026 में ही सफर कर सकेंगे. ये बस सेवा पहाड़ों के चार ऊंचे दर्रों बारालाचा, नकीला, लाचुलुंगला और तंगलंगला से होकर गुजरती है और इसे देश की सबसे दुर्गम एवं ऊंचाई वाले रूटों में गिना जाता है. लेह से दिल्ली की दूरी करीब 981 किलोमीटर है, जिसे यह बस लगभग 36 घंटे में तय करती है. जिला लाहौल स्पीति एचआरटीसी के केलांग बस अड्डा प्रभारी प्रकाश शर्मा ने बताया कि 'इस बार लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण न केवल यह रूट प्रभावित हुआ, बल्कि हिमाचल और लद्दाख का पर्यटन कारोबार भी काफी प्रभावित रहा. इस बार लेह-दिल्ली बस सेवा नो प्रॉफिट-नो लॉस की स्थिति में रही. अब ऊंचाई वाले इलाकों में कभी भी बर्फबारी हो सकती है और ठंड के चलते सड़क पर पानी जमना भी शुरू हो गया है. इस साल के लिए बस सेवा को बंद कर दिया गया और अगले साल फिर से निगम की बस सेवा शुरू की जाएगी.' सर्दियों में बर्फबारी के चलते बंद हो जाता है रूट (FILE) 4 दर्रों से होकर गुजरती है बस देश की सबसे ऊंची सड़क मार्ग पर दिल्ली-लेह बस सेवा जो 4 दर्रों बारालाचा दर्रा (16 हजार 500 फीट ऊंचाई पर स्थित), तांगलांग ला दर्रा (17 हजार 480 फीट ऊंचाई पर स्थित), नकीला दर्रा (16 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित) और ला चुगला दर्रा (16 हजार 620 फीट ऊंचाई पर स्थित) से होकर हिमाचल से लद्दाख पहुंचती है.