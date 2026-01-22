ETV Bharat / state

हिमाचल के इस जिले में HRTC ने 15 रूट किए सरेंडर, निजी बस ऑपरेटरों को मिला बड़ा मौका

नाहन–बनोग–जाबल का बाग–आर्मी कैंट नया रूट प्रस्तावित, ग्रामीण इलाकों को होगा सीधा फायदा.

HRTC surrender 15 routes in Sirmaur
HRTC के 15 रूट्स सरेंडर (File Photo)
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) ने प्रदेश में लंबे समय से घाटे में चल रहे बस रूटों को लेकर बड़ा और व्यावहारिक फैसला लिया है. परिवहन विभाग के अनुसार प्रदेश में ऐसे रूटों की पहचान की गई है, जो लंबे समय से अनइकोनॉमिक साबित हो रहे थे. लिहाजा निगम प्रबंधन ने ऐसे अनइकोनॉमिक रूटों को सरेंडर कर उन्हें निजी बस ऑपरेटरों को सौंपने के लिए खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसी कड़ी में जिला सिरमौर के कुल 15 रूट शामिल किए गए हैं, जिन पर अब प्राइवेट ऑपरेटर बस सेवाएं संचालित कर सकेंगे. परिवहन विभाग के अनुसार इन सभी रूटों के लिए 8 फरवरी 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. मौजूदा ऑपरेटरों के साथ-साथ नए इच्छुक आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं. इन रूटों पर 18 से 42 सीटर बसें चलाने की अनुमति दी जाएगी, जिससे परिवहन व्यवस्था को लचीला और व्यावहारिक बनाया जा सके.

नए रूट से पूरी होगी सालों पुरानी मांग

सिरमौर जिले के इन 15 रूटों में सबसे ज्यादा चर्चा नाहन–बनोग–धारक्यारी–जाबल का बाग–आर्मी कैंट होकर वापस नाहन आने वाले नए प्रस्तावित रूट को लेकर है. नाहन क्षेत्र के मझोली गांव से आर्मी एरिया तक सड़क लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग रही है. सड़क परियोजना को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, टेंडर खुल चुके हैं और जल्द निर्माण कार्य शुरू होने वाला है. सड़क निर्माण को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने समय रहते इस रूट पर बस सेवा का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है. इसके शुरू होने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा परिवहन लाभ मिलेगा और आर्मी एरिया तक आवाजाही आसान होगी.

"बनोग–धारक्यारी सड़क को लेकर टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. सड़क बनने के बाद संबंधित गांवों को परिवहन और विकास दोनों स्तर पर बड़ा लाभ मिलेगा." - ई. आलोक जनवेजा, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग नाहन

सिरमौर के इन इलाकों के रूट किए गए सरेंडर

सरेंडर किए जा रहे रूटों में नाहन, पांवटा साहिब, ददाहू, सराहां, संगड़ाह, कालाअंब, श्री रेणुका जी, गुमटी, किल्लोड़ सहित आसपास के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र शामिल हैं. इनमें नाहन–मातर भेडों, ददाहू–संगड़ाह, सराहां–सोलन, पांवटा साहिब–नाहन, नाहन सिटी सर्कुलर रूट, ददाहू–पांवटा साहिब, सराहां–डागलगाघाट, नाहन–गुमटी वाया कालाअंब जैसे प्रमुख रूट शामिल हैं.

बस सेवाएं बंद नहीं होंगी, संचालन होगा बेहतर

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम प्रबंधन का मानना है कि निजी भागीदारी से बस सेवाओं का संचालन अधिक नियमित और व्यवस्थित होगा. इससे HRTC पर वित्तीय बोझ कम पड़ेगा और ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में बस सेवाएं बंद होने की आशंका भी नहीं रहेगी. इन क्षेत्रों में बस सेवाएं बंद नहीं होंगी, बल्कि संचालन बेहतर होगा.

"सिरमौर जिले के 15 अनइकोनॉमिक HRTC रूट सरेंडर किए जा रहे हैं. इन रूटों पर निजी ऑपरेटरों से आवेदन मांगे गए हैं. उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी और पात्र व्यक्ति 18 से 42 सीटर बसों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें एक नए रूट को भी शामिल किया गया है. परिवहन विभाग की ओर से जारी सूची में हर रूट की पूरी टाइमिंग, सिंगल और टोटल माइलेज, सीटिंग कैपेसिटी का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, ताकि निजी ऑपरेटर अपनी आर्थिक क्षमता और व्यावहारिकता के अनुसार आवेदन कर सकें." - सोना चंदेल, RTO सिरमौर

HRTC SURRENDER 15 ROUTES IN SIRMAUR
HP ROAD TRANSPORT CORPORATION
HIMACHAL TRANSPORT DEPARTMENT
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम
WHICH SIRMAUR BUS ROUTES SURRENDER

