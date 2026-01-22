ETV Bharat / state

हिमाचल के इस जिले में HRTC ने 15 रूट किए सरेंडर, निजी बस ऑपरेटरों को मिला बड़ा मौका

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) ने प्रदेश में लंबे समय से घाटे में चल रहे बस रूटों को लेकर बड़ा और व्यावहारिक फैसला लिया है. परिवहन विभाग के अनुसार प्रदेश में ऐसे रूटों की पहचान की गई है, जो लंबे समय से अनइकोनॉमिक साबित हो रहे थे. लिहाजा निगम प्रबंधन ने ऐसे अनइकोनॉमिक रूटों को सरेंडर कर उन्हें निजी बस ऑपरेटरों को सौंपने के लिए खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसी कड़ी में जिला सिरमौर के कुल 15 रूट शामिल किए गए हैं, जिन पर अब प्राइवेट ऑपरेटर बस सेवाएं संचालित कर सकेंगे. परिवहन विभाग के अनुसार इन सभी रूटों के लिए 8 फरवरी 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. मौजूदा ऑपरेटरों के साथ-साथ नए इच्छुक आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं. इन रूटों पर 18 से 42 सीटर बसें चलाने की अनुमति दी जाएगी, जिससे परिवहन व्यवस्था को लचीला और व्यावहारिक बनाया जा सके.

नए रूट से पूरी होगी सालों पुरानी मांग

सिरमौर जिले के इन 15 रूटों में सबसे ज्यादा चर्चा नाहन–बनोग–धारक्यारी–जाबल का बाग–आर्मी कैंट होकर वापस नाहन आने वाले नए प्रस्तावित रूट को लेकर है. नाहन क्षेत्र के मझोली गांव से आर्मी एरिया तक सड़क लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग रही है. सड़क परियोजना को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, टेंडर खुल चुके हैं और जल्द निर्माण कार्य शुरू होने वाला है. सड़क निर्माण को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने समय रहते इस रूट पर बस सेवा का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है. इसके शुरू होने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा परिवहन लाभ मिलेगा और आर्मी एरिया तक आवाजाही आसान होगी.