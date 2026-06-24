'बस नहीं चलानी तो सरकार को सौंप दे चाबियां, चक्का जाम-हड़ताल पूरी तरह अवैध'
राजनीतिक एजेंडे के तहत हड़ताल की बात नहीं होनी चाहिए. 2016 में भी अदालत एचआरटीसी की हड़ताल को गलत ठहरा चुकी है: मुकेश अग्निहोत्री
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 4:08 PM IST
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल और चक्का जाम करने की घोषणा पर परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह निर्वहन किया है. सरकार हर महीने समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान कर रही है और आज तक इस मामले में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है. ऐसे हालात में हड़ताल कितनी उचित है, इसका फैसला प्रदेश की जनता स्वयं कर सकती है.
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, "सरकार ने हमेशा संवाद का रास्ता खुला रखा है और कर्मचारियों के साथ बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया है. चक्का जाम और हड़ताल पूरी तरह अवैध हैं. यदि कर्मचारी इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) के तहत कार्रवाई की जाएगी. यदि कर्मचारी बसें नहीं चलाना चाहते तो वे बसों की चाबियां सरकार को सौंप सकते हैं".
उन्होंने बताया कि मंगलवार को हुई बैठक में कर्मचारी नेता मुख्य रूप से एक तबादले के मुद्दे पर अड़े रहे, जबकि वित्तीय मांगों पर कोई चर्चा नहीं हुई. इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है. एचआरटीसी कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. इसके अलावा निगम में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ भी उपलब्ध कराया गया है, जबकि कई अन्य निगमों में यह सुविधा नहीं है.
उन्होंने कहा कि कर्मचारी निगम की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, लेकिन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश की जनता की सुविधा है. एचआरटीसी की बसों में प्रतिदिन लगभग पांच लाख यात्री सफर करते हैं, ऐसे में हड़ताल का फैसला आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी करेगा. जून माह का वेतन पहली तारीख को जारी कर दिया गया था, इसके बावजूद चक्का जाम की चेतावनी देना उचित नहीं है और अपनी मांगों को उठाने के अन्य लोकतांत्रिक तरीके भी मौजूद हैं.
उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारी संगठन चक्का जाम करने का बहाना तलाश रहे हैं. उन्होंने कहा कि एचआरटीसी का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि जनसेवा करना है. पिछले तीन वर्षों में निगम के लिए 813 नई बसें खरीदी गई हैं. इसके अलावा 2198 कर्मचारियों को अनुबंध से नियमित किया गया है और 145 पीसमील वर्करों को भी नियमित सेवाओं में लाया गया है. कंडक्टरों की भर्ती भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई गई है.
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