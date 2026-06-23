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हिमाचल गवर्नमेंट व HRTC कर्मियों में बढ़ा तनाव, झुकने को तैयार नहीं सुक्खू सरकार, टेम्परेरी भर्ती के निकाले आदेश

HRTC यूनियन की हड़ताल पर जाने की चेतावनी के बीच सुक्खू सरकार टेम्परेरी भर्ती के निकाले आदेश.

हिमाचल गवर्नमेंट व HRTC कर्मियों में बढ़ा तनाव
हिमाचल गवर्नमेंट व HRTC कर्मियों में बढ़ा तनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 9:50 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 10:52 PM IST

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शिमला: एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल के आगे सुक्खू सरकार झुकने को तैयार नहीं है. अब कर्मचारी और सरकार आमने-सामने हो गए हैं. जहां कर्मचारियों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है. वहीं, सरकार ने अब नए कर्मचारियों को भरने की अधिसूचना जारी कर दी है. हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने राज्यभर में परिवहन सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अस्थायी आधार पर चालकों (एचटीवी) की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है.

परिवहन निगम ने विभिन्न डिपो और इकाइयों में कुल 650 से अधिक अस्थायी चालकों को दिन-प्रतिदिन के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है. चयनित चालकों को प्रतिदिन 1500 रुपये मानदेय दिया जाएगा. यह नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी होगी और इससे नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता या सेवा में स्थायी समायोजन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा.

इच्छुक उम्मीदवारों को शैक्षणिक प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां और स्वप्रमाणित प्रतियां साथ लानी होंगी. वॉक-इन इंटरव्यू एवं ड्राइविंग टेस्ट 24 जून 2026 को संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक (रीजनल मैनेजर) कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे. उम्मीदवारों को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच रिपोर्ट करना होगा.

परिवहन निगम ने अस्थायी ड्राइवर भर्ती को लेकर आदेश किया जारी
परिवहन निगम ने अस्थायी ड्राइवर भर्ती को लेकर आदेश किया जारी (Notification)

हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के ड्राइवर एवं कंडक्टर यूनियनों द्वारा कुछ लंबित देयों (pending dues) को लेकर लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं. HRTC प्रबंधन लगातार यूनियनों के साथ संवाद में रहा है और उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए सकारात्मक प्रयास करता रहा है. इसके बावजूद यूनियनों ने अपनी मांगें पूरी न होने की स्थिति में 25 जून से हड़ताल करने का आह्वान किया है.

इस संबंध में 23 जून को अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई. बैठक के दौरान यूनियन प्रतिनिधियों ने एक ड्राइवर के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया और उसके तुरंत निरस्त करने पर अड़े रहे. इस मुद्दे पर सहमति न बनने के कारण यूनियन प्रतिनिधि बैठक से उठकर चले गए और उन्होंने अपनी अन्य मांगों पर चर्चा नहीं की, जबकि उन्हें बार-बार चर्चा के लिए कहा गया.

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 23 जून की अधिसूचना के माध्यम से HRTC सेवाओं को आवश्यक सेवा (Essential Service) घोषित कर दिया है, जो कि Essential Services Maintenance Act (ESMA) के अंतर्गत आता है. इस कानून के तहत हड़ताल करना या उसमें भाग लेना प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी अपने दिनांक 13.06.2016 के आदेश में इस प्रकार की हड़तालों को अवैध घोषित किया है. जनता को असुविधा से बचाने और बस सेवाओं को जारी रखने के लिए HRTC द्वारा सभी आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं. निगम ने अस्थायी रूप से ड्राइवरों की नियुक्ति के लिए एक नीति बनाई है.

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के रवैया को तानाशाही करार दिया है. जयराम ठाकुर ने कहा, "एचआरटीसी कर्मियों की जायज मांगों को सुनने के बजाय उनके प्रति तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित है. प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में एचआरटीसी कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे में सरकार को उनकी समस्याओं और मांगों को संवेदनशीलता एवं गंभीरता से सुनना चाहिए. कर्मचारियों के साथ टकराव का रास्ता अपनाने के बजाय सरकार को तत्काल बातचीत की पहल कर सभी पक्षों को विश्वास में लेते हुए कर्मचारियों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें न्याय प्रदान किया जाए.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) के कर्मचारियों और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध अब चरम पर पहुंच गया है. लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर लंबे समय से मोर्चा खोले बैठी HRTC चालक-परिचालक यूनियन ने अब राज्यव्यापी चक्का जाम का ऐलान कर दिया है. मंगलवार को सचिवालय में यूनियन के पदाधिकारियों की अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS-परिवहन) के साथ हुई वार्ता पूरी तरह विफल रही. वहीं, ​इस पूरे विवाद के बीच यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह का शिमला से चंबा तबादला किए जाने से स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है. सचिवालय में वार्ता विफल होने के बाद यूनियन के सदस्यों ने पुराने बस अड्डे पर निगम प्रबंधन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए 24 जून रात 12 बजे से पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने की अंतिम घोषणा कर दी है.

ये भी पढ़ें: HRTC कर्मियों की चक्का जाम की धमकी पर डिप्टी सीएम सख्त, बोले- जरूरत पड़ी तो नई भर्ती करेंगे, सेवाएं नहीं होंगी बाधित

Last Updated : June 23, 2026 at 10:52 PM IST

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