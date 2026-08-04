हिमाचल में HRTC की ये दो योजनाएं लोगों के लिए बनी वरदान, राजस्व में भी हो रही बढ़ोतरी
हिमाचल पथ परिवहन निगम के जरिए चलाई योजनाओं से सुक्खू सरकार आम लोगों को सुविधाजनक यात्रा प्रदान कर रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 1:40 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 2:20 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के जरिए प्रथम दर्शन योजना चलाई गई है, जो लोगों को प्रदेश के प्रमुख देव स्थलों तक सुलभ एवं सुविधाजनक यात्रा की सुविधा प्रदान कर रही है. इस योजना से देवभूमि हिमाचल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ एचआरटीसी की आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल रहा है. प्रथम दर्शन योजना के तहत प्रमुख देव स्थलों को एचआरटीसी की सीधी बस सेवाओं से जोड़ा गया है, जिससे श्रद्धालुओं को अपने आराध्य देवी-देवताओं के दर्शन के लिए बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध हुई है.
सुबह 9:30 बजे करसोग से रवाना होती है बस
प्रथम दर्शन योजना के तहत एचआरटीसी करसोग डिपो को मां शिकारी देवी मंदिर से जोड़ा गया है. इससे करसोग क्षेत्र समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से मां शिकारी देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा पहले से ज्यादा आसान हुई है. यह बस सेवा श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचाने और दर्शन के बाद सुरक्षित वापस लाने में प्रभावी साबित हो रही है. हर रोज सुबह करीब 9:30 बजे करसोग बस स्टैंड से रवाना होने वाली यह बस श्रद्धालुओं को मां शिकारी देवी के दर्शन करवाने के बाद दोपहर में वापस करसोग बस स्टैंड पहुंचाती है.
"प्रथम दर्शन योजना के तहत संचालित इस बस सेवा से न केवल मां शिकारी मंदिर तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान हुई है, बल्कि एचआरटीसी के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. इस सेवा के शुरू होने के बाद करसोग डिपो के राजस्व में लगभग 100 रुपए प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. यह राज्य सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा एचआरटीसी की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है." - नागेंद्र कुमार चांदला, क्षेत्रीय प्रबंधक, एचआरटीसी करसोग
22 श्रेणियों के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा
नागेंद्र कुमार चांदला ने बताया कि बस यात्रियों की सुविधा के लिए सुक्खू सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. इनमें निःशुल्क एवं रियायती श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों के लिए हिम बस पास सुविधा भी शामिल है. वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 22 श्रेणियों के पात्र यात्रियों को निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिनमें विशेष रूप से विद्यार्थी, महिलाएं और विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति शामिल हैं.
9,166 हिम बस पास जारी
एचआरटीसी करसोग के क्षेत्रीय प्रबंधक नागेंद्र कुमार चांदला ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय करसोग द्वारा हिम बस पास उपलब्ध करवाने में विशेष प्रयास किए गए हैं. यहां अब तक कुल 9,166 हिम बस पास जारी किए जा चुके हैं. इनमें 1581 गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थियों, 6350 महिला यात्रियों और 969 विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के हिम बस पास शामिल हैं. इसके अलावा अन्य पात्र निःशुल्क एवं रियायती श्रेणियों के लाभार्थियों के भी हिम बस पास बनाए गए हैं, ताकि उन्हें निगम की बसों में सरकार द्वारा प्रदान की जा रही रियायती यात्रा सुविधा का लाभ सुचारू रूप से मिल सके.
"राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है. एचआरटीसी पात्र लाभार्थियों को बेहतर एवं सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और हिम बस पास योजना समेत अन्य सुविधाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है." - नागेंद्र कुमार चांदला, क्षेत्रीय प्रबंधक, एचआरटीसी करसोग
लोगों ने HRTC और सरकार का जताया आभार
वहीं, छात्रों और स्थानीय लोगों का कहना है कि हिम बस पास बनने से उन्हें बहुत सुविधा मिली है. इससे उनका बस का किराया आधा हो गया है. स्थानीय लोगों ने एचआरटीसी प्रबंधन से अपील की है कि आगे भी ये सुविधा इसी तरह जारी रहनी चाहिए, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े. इसके लिए उन्होंने एचआरटीसी प्रबंधन और सुक्खू सरकार का आभार भी जताया.