एचआरटीसी पेंशनरों ने सुक्खू सरकार को दी आत्महत्या करने की चेतावनी, जानिए क्या है डिमांड?

एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा. पेंशनरों का कहना है कि गोल्डन जुबली की घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई है.

HRTC PENSIONERS WANRS SUKHU GOVT
एचआरटीसी पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 7:24 PM IST

Updated : November 13, 2025 at 8:36 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के गोल्डन जुबली समारोह को लेकर बीते साल अक्टूबर माह में मुख्यमंत्री के द्वारा एचआरटीसी को 109 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी. लेकिन, आज तक उसे घोषणा का क्या हुआ इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है. एचआरटीसी के कर्मचारी जब इस बारे उपमुख्यमंत्री से सवाल करते हैं तो वह कहते हैं कि यह घोषणा तो मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है. ऐसे में लगता है कि उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच तालमेल ठीक नहीं है और इसका खामियाजा एचआरटीसी के हजारों सेवानिवृत कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है.

एचआरटीसी पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में एचआरटीसी पेंशनर्स के विभिन्न मुद्दों को लेकर पथ परिवहन पेंशनर्ज कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश के राज्य परिषद की बैठक आयोजित की गई. बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवराज ठाकुर ने कहा कि, "एचआरटीसी के 8500 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 1200 करोड़ रुपए के देय भत्ते लंबित पड़े हुए हैं. इस बारे में जब भी सरकार से बात की जाती है तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगती है. ऐसे में अब निर्णय लिया गया है कि यह कि 21 नवंबर को शिमला में सरकार के खिलाफ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवार के साथ मिलकर प्रदर्शन किया जाएगा और विधानसभा से लेकर पंचायत स्तर पर सरकार के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा."

एचआरटीसी पेंशनरों के हक न मिले तो करेंगे आत्महत्या

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 9 करोड़ रुपए के मेडिकल बिल लंबित पड़े हुए हैं. इसके अलावा डीए की किस्त भी नहीं मिल रही है. बार-बार सरकार से मांग करने के बाद भी समय पर न तो भत्ते मिल रहे हैं और न ही समय पर पेंशन मिल रही है. इन सभी मुद्दों को लेकर अब निर्णय लिया गया है कि सरकार के द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सेवानिवृत्त कर्मचारी अब निराश होकर आत्महत्या भी कर सकते हैं.

एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवराज ठाकुर (ETV Bharat)

सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने को तैयार सेवानिवृत्त कर्मचारी

एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवराज ठाकुर का कहना है कि, "एचआरटीसी में कार्य कर रहे कर्मचारी भी सरकार के प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं. कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल की अवधि के दौरान लंबित पड़े कोई भी भत्ते उन्हें नहीं मिल रहे हैं. अब इन सभी मुद्दों को लेकर कुल्लू में रणनीति तैयार की गई है. मांगें नहीं माने जाने पर सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं."

Last Updated : November 13, 2025 at 8:36 PM IST

HRTC PENSIONERS MEETING IN KULLU
HRTC PENSIONERS DEMANDS
HRTC PENSIONERS WANRS SUKHU GOVT
एचआरटीसी पेंशनर की मांग
HRTC PENSIONERS WANRS SUKHU GOVT

