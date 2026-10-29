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'एचआरटीसी मुख्यालय के गेट पर ही मनाएंगे दिवाली’, पेंशनर्स का सरकार को अल्टीमेटम, 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना

HRTC मुख्यालय के बाहर धरने की तैयारी में पेंशनर्स ( ETV BHARAT )

शिमला: दिवाली पर जब लोग अपने घरों को रोशन करने और त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे होंगे, उस दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनर अपने हक के लिए निगम मुख्यालय के बाहर बैठने को मजबूर हो सकते हैं. लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभों का इंतजार कर रहे पेंशनरों ने प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन को 31 अक्तूबर तक का अल्टीमेटम दिया है. पेंशनरों ने साफ कर दिया है कि तय समय तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा.

31 अक्तूबर तक लाभ जारी करने की मांग