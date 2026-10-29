'एचआरटीसी मुख्यालय के गेट पर ही मनाएंगे दिवाली’, पेंशनर्स का सरकार को अल्टीमेटम, 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना
समिति ने सरकार और निगम प्रबंधन से समय रहते समाधान निकालने की अपील की है, ताकि पेंशनरों को आंदोलन शुरू न करना पड़े.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 3:52 PM IST
शिमला: दिवाली पर जब लोग अपने घरों को रोशन करने और त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे होंगे, उस दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनर अपने हक के लिए निगम मुख्यालय के बाहर बैठने को मजबूर हो सकते हैं. लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभों का इंतजार कर रहे पेंशनरों ने प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन को 31 अक्तूबर तक का अल्टीमेटम दिया है. पेंशनरों ने साफ कर दिया है कि तय समय तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा.
31 अक्तूबर तक लाभ जारी करने की मांग
एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की पुराना बस अड्डा परिसर में गुरुवार को आयोजित आपात बैठक में आंदोलन की रणनीति तैयार की गई. बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पेंशनर लंबे समय से अपने लंबित वित्तीय लाभों के लिए सरकार और निगम प्रबंधन से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है. समिति ने मांग की कि 31 अक्तूबर तक सभी लंबित वित्तीय लाभ जारी किए जाएं. ऐसा नहीं होने पर 3 नवंबर से निगम मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा.
सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने हक के लिए संघर्ष
बैठक में समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि पेंशनरों ने अपने सेवाकाल में निगम की व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया है. इसके बावजूद सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें अपने वित्तीय लाभों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. पदाधिकारियों ने इसे पेंशनरों के प्रति संवेदनहीनता बताते हुए कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. समिति ने स्पष्ट किया कि आंदोलन का उद्देश्य टकराव करना नहीं, बल्कि लंबित मांगों को पूरा करवाना है.
नए प्रबंध निदेशक से भी उम्मीद
बैठक में एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक को बदले जाने का मामला भी उठा. समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पेंशनरों की समस्याओं और लंबित वित्तीय लाभों को लेकर निगम प्रबंधन की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है. अब नए प्रबंध निदेशक से उम्मीद है कि वह इस मामले में उचित कदम उठाएंगे. समिति ने सरकार और निगम प्रबंधन से समय रहते समाधान निकालने की अपील की है, ताकि पेंशनरों को आंदोलन शुरू न करना पड़े.
'मांगें नहीं मानीं तो आर-पार की लड़ाई'
एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि पेंशनर एक बार फिर प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन से अपने लंबित वित्तीय लाभ जारी करने का अनुरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पेंशनरों को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर न किया जाए. राजेंद्र ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि 31 अक्तूबर तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा. उन्होंने कहा कि इस बार पेंशनर आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं और जरूरत पड़ी तो एचआरटीसी मुख्यालय के गेट पर ही दिवाली मनाएंगे.
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