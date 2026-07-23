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हिमाचल में 9 हजार HRTC पेंशनर्स को मिलने वाला है बड़ा तोहफा! CM सुक्खू के एक निर्देश से बढ़ीं उम्मीदें

शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के करीब 9 हजार पेंशनर्स को लंबे समय से लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात के दौरान पेंशनर्स ने डीए, मेडिकल रिइम्बर्समेंट, पेंशन भुगतान की निश्चित तिथि और नाइट ओवरटाइम सहित विभिन्न मांगें उठाईं. इस पर मुख्यमंत्री ने 3 प्रतिशत डीए के मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों और एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक को संबंधित फाइल को जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दिए.

लंबित मांगों पर हुई चर्चा

एचआरटीसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मीडिया प्रभारी बृजलाल ठाकुर ने बताया कि सचिव राजेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पहले परिवहन सचिव और प्रधान सचिव (वित्त) से मुलाकात की. इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के अन्य विभागों के पेंशनर्स को 3 प्रतिशत डीए का लाभ पहले ही मिल चुका है, लेकिन एचआरटीसी के पेंशनर्स अभी भी इससे वंचित हैं. मुख्यमंत्री ने मेडिकल रिइम्बर्समेंट के मामले में भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को खर्च का अनुमान तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए. इसके साथ ही पेंशन भुगतान की निश्चित तिथि और अन्य लंबित मांगों पर भी आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया.