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बरसात के मौसम में HRTC ने बढ़ाई सतर्कता, ड्राइवर-कंडक्टरों के लिए जारी की एडवाइजरी

मानसून सीजन को देखते में एचआरटीसी ने बस संचालन को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं.

बरसात के मौसम में HRTC ने बढ़ाई सतर्कता
बरसात के मौसम में HRTC ने बढ़ाई सतर्कता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 3:54 PM IST

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धर्मशाला: बरसात के मौसम को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम धर्मशाला मंडल ने बस संचालन को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं. एचआरटीसी धर्मशाला मंडल के मंडलीय प्रबंधक डीएम पंकज चड्डा ने बताया कि वर्तमान में मंडल के सभी प्रमुख सड़क मार्ग खुले हुए हैं और फिलहाल कोई बड़ा रूट फेलियर नहीं है. हालांकि 4-5 दिन पहले हुई भारी बारिश के कारण लगभग हर डिपो में सड़कें बाधित हुई थीं और करीब 55 से 60 रूट प्रभावित हुए थे, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो चुकी है.

पंकज चड्डा ने बताया, "इन दिनों मानसून सीजन होने के कारण बसों में यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है. ऐसे में जिन मार्गों पर एक से अधिक बस सेवाएं संचालित हो रही हैं, उन्हें क्लब किया जा रहा है. ताकि निगम को अनावश्यक नुकसान न हो और यात्रियों को भी सुचारू परिवहन सुविधा मिलती रहे. मुख्य कार्यालय की ओर से समय-समय पर एडवाइजरी जारी की जाती है. बरसात के मौसम में सभी चालक और परिचालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए सुरक्षित ढंग से बस संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं".

उन्होंने बताया कि यदि कहीं भूस्खलन, सड़क धंसने या अन्य किसी प्रकार का खतरा दिखाई देता है तो बस को तुरंत सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया जाए. अत्यधिक बारिश, कच्ची मिट्टी या भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में चालक परिस्थितियों के अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय लें और किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाएं. उन्होंने स्पष्ट किया कि बसों की पार्किंग केवल डिपो, बस स्टैंड या चिन्हित सुरक्षित स्थानों पर ही की जाए संवेदनशील क्षेत्रों में पार्किंग से बचें और वाहन खड़ा करते समय हैंड ब्रेक और व्हील चॉक का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें. रात के समय भी बसों को ऐसे स्थान पर पार्क किया जाए, जहां चालक, परिचालक, यात्रियों और वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

डीएम ने कहा कि यदि किसी आपात स्थिति में चालक या परिचालक स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में न हों तो वे तुरंत संबंधित अड्डा इंचार्ज या क्षेत्रीय प्रबंधक से संपर्क कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त करें. उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अड्डा इंचार्ज के माध्यम से यह एडवाइजरी सभी चालक-परिचालकों तक पहुंचाएं और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी साझा करें, ताकि बरसात के मौसम में विशेषकर कच्ची मिट्टी वाले किनारों और संवेदनशील मार्गों पर पूरी सतर्कता बरती जा सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

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