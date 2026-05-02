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नशे में ड्यूटी करते पकड़ा गया HRTC का ड्राइवर निलंबित, पहले भी मिल चुकी थीं शिकायतें

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम हमीरपुर से सुजानपुर वाया कोट-चौरी-पटलांदर जा रही एचआरटीसी बस का बीच रास्ते टायर पंक्चर हो गया था. इसके बाद चालक और परिचालक ने बस को ठीक करवाया और शाम करीब साढ़े छह बजे खाली बस को वापस हमीरपुर की ओर लेकर चल पड़े. इसी दौरान री के नजदीक बस एक कार के साथ लग गई, जिसके बाद दोनों चालकों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई.

हमीरपुर: एचआरटीसी हमीरपुर डिपो के एक बस चालक को ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में पकड़े जाने के बाद निगम प्रबंधन ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई चालक की मेडिकल जांच में अल्कोहल की पुष्टि होने के बाद की गई. HRTC प्रबंधन के अनुसार संबंधित चालक के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है.

मेडिकल टेस्ट में अल्कोहल सेवन की पुष्टि

घटना की सूचना मिलते ही निगम प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर अशोक कुमार सोनी को अपनी टीम सहित मौके पर रवाना किया. मौके पर पहुंची टीम को चालक की हरकतों पर संदेह हुआ. इसके बाद मामले की सूचना सुजानपुर पुलिस को दी गई और चालक को मेडिकल जांच के लिए सुजानपुर अस्पताल ले जाया गया. मेडिकल की प्रारंभिक जांच में चालक द्वारा अल्कोहल सेवन की पुष्टि हुई, जिसके बाद निगम प्रबंधन ने बिना देरी किए चालक को ड्यूटी से निलंबित कर दिया.

बस ड्राइवर के खिलाफ पहले भी मिल चुकी थीं शिकायतें

वहीं, एचआरटीसी हमीरपुर डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक राहुल कुमार ने बताया कि, "ड्राइवर के सैंपल को अल्कोहल की सटीक मात्रा की जांच के लिए आगे भेजा गया है. अंतिम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उक्त चालक के खिलाफ पहले भी शिकायतें प्राप्त हुई थीं, लेकिन उस समय मेडिकल जांच में अल्कोहल की पुष्टि नहीं हो पाई थी. इस बार पुष्टि होने के बाद विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है. यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस प्रकार की लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुरक्षित और अनुशासित बनी रहे.

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