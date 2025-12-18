ETV Bharat / state

HRTC कर्मचारियों को मिलेगा 3 फीसदी DA, डिप्टी सीएम ने किया 'हिम बस पोर्टल’ का शुभारंभ

एचआरटीसी निदेशक मंडल की 162वीं बैठक में कर्मचारियों को 3 फीसदी डीए देने का फैसला लिया गया.

हिमाचल पथ परिवहन निगम
हिमाचल पथ परिवहन निगम (FILE)
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. लंबे समय से महंगाई के बढ़ते बोझ से जूझ रहे निगम कर्मियों को अब 3 फीसदी महंगाई भत्ते (DA) की सौगात मिलने जा रही है. इस फैसले से हजारों कर्मचारियों के वेतन में सीधा इजाफा होगा. ये निर्णय डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज शिमला के पीटरहॉफ होटल में एचआरटीसी के निदेशक मंडल की 162वीं बैठक में लिया गया.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, '31 मार्च 2026 तक एचआरटीसी के कर्मचारियों के 3 फीसदी महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान चार किस्तों में किया जाएगा. कर्मचारियों के छह महीने के लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए हैं'.

हिम बस पोर्टल’ का शुभारंभ

एचआरटीसी के निदेशक मंडल की 162वीं बैठक में ‘हिम बस पोर्टल’ का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से लोग अब हिम कार्ड ऑनलाइन बनवा सकेंगे, जिन्हें डाक द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा. एचआरटीसी ने वेतन खातों के साथ क्रेडिट स्कोर की सुविधा के लिए एक्सिस बैंक, यूको बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. टिकट बुकिंग के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) भी स्थापित किया जाएगा. वर्तमान में राज्य में करीब 6000 सीएससी कार्यरत हैं.

वहीं, इससे पहले मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश सिटी ट्रांसपोर्ट और बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण (एचपीएससीटीबीएसएमडीए) के निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) की 72वीं बैठक की अध्यक्षता की. इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के लिए विकसित ‘एसेट मैनेजमेंट एप्लिकेशन’ का शुभारंभ किया, जिससे बस अड्डों के संचालन, रखरखाव और परिसंपत्तियों की निगरानी को और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाया जा सकेगा.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, 'प्रदेश भर के बस अड्डों पर 410 दुकानें किराए पर आवंटित की गई हैं, जिससे हर माह 45 लाख रुपये की आय होती है. बैठक में ठियोग बाजार में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं पार्किंग कॉम्प्लेक्स, मंडी बस अड्डे में कार पार्किंग और मल्टीपर्पस हॉल के निर्माण का फैसला लिया गया'.

डिप्टी सीएम ने थुनाग, दाड़लाघाट, हमीरपुर, बैजनाथ, भोरंज और फतेहपुर, के बस अड्डों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने बिलासपुर के मंडी-भराड़ी, जयसिंहपुर और चंबा के पुराने बस अड्डे में कार पार्किंग एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बद्दी में नए बस अड्डों की टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करने और प्रस्तावित परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश जारी किए.

