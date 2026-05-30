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2 जून को हिमाचल में थम जाएंगे HRTC बसों के पहिए! ड्राइवर-कंडक्टर यूनियन ने सरकार को दी चेतावनी

एचआरटीसी कर्मचारियों का सरकार को अल्टीमेटम ( ETV Bharat )

शिमला: एचआरटीसी कर्मचारी अब वेतन को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है. हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर की अध्यक्षता में निगम प्रबंधन शिमला के साथ अपनी मागों को लेकर मोर्चा खोल दिया है. चालक-परिचालक यूनियन ने मांगों पर सहमति न बनने के बाद यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि पहली तारीख को वेतन नहीं आया, तो 2 तारीख से पूरे प्रदेश में बसों के पहिये जाम कर दिए जाएगें. HRTC चालक परिचालक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा कि वेतन नही तो काम नही, जिसके बाद कर्मचारियों को आंदोलन की राह पकड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है. ​यूनियन अध्यक्ष ने दुख और रोष जताते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में सभी विभागों के कर्मचारियों को समय पर वेतन और भत्ते मिल जाते हैं. ​मानसिंह ठाकुर ने बताया, 'यूनियन ने बीती 13 तारीख को ही सरकार और निगम प्रबंधन को नोटिस थमा दिया था. अगर पहली तारीख को कर्मचारियों की सैलरी आ जाती है तो ठीक है, वरना 2 तारीख से पूरे हिमाचल प्रदेश में चक्का जाम कर दिया जाएगा'. ​इसके साथ ही उन्होंने HRTC प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि अगर पहली तारीख को सैलरी नहीं आती है, तो प्रबंधन एडवांस टिकटों की बुकिंग न करेगें. यदि इसके बाद भी बुकिंग की जाती है और 2 तारीख को जनता को परेशानी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी.