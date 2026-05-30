2 जून को हिमाचल में थम जाएंगे HRTC बसों के पहिए! ड्राइवर-कंडक्टर यूनियन ने सरकार को दी चेतावनी
महीने की पहली तारीख को सैलरी नहीं मिलने पर एचआरटीसी कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में बसों के पहिये जाम करने की चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 8:46 PM IST
शिमला: एचआरटीसी कर्मचारी अब वेतन को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है. हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर की अध्यक्षता में निगम प्रबंधन शिमला के साथ अपनी मागों को लेकर मोर्चा खोल दिया है. चालक-परिचालक यूनियन ने मांगों पर सहमति न बनने के बाद यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि पहली तारीख को वेतन नहीं आया, तो 2 तारीख से पूरे प्रदेश में बसों के पहिये जाम कर दिए जाएगें.
HRTC चालक परिचालक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा कि वेतन नही तो काम नही, जिसके बाद कर्मचारियों को आंदोलन की राह पकड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है. यूनियन अध्यक्ष ने दुख और रोष जताते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में सभी विभागों के कर्मचारियों को समय पर वेतन और भत्ते मिल जाते हैं.
मानसिंह ठाकुर ने बताया, 'यूनियन ने बीती 13 तारीख को ही सरकार और निगम प्रबंधन को नोटिस थमा दिया था. अगर पहली तारीख को कर्मचारियों की सैलरी आ जाती है तो ठीक है, वरना 2 तारीख से पूरे हिमाचल प्रदेश में चक्का जाम कर दिया जाएगा'.
इसके साथ ही उन्होंने HRTC प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि अगर पहली तारीख को सैलरी नहीं आती है, तो प्रबंधन एडवांस टिकटों की बुकिंग न करेगें. यदि इसके बाद भी बुकिंग की जाती है और 2 तारीख को जनता को परेशानी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी.
मानसिंह ठाकुर ने कहा कि आज प्रबंधन को एक और नोटिस सौंपकर 24 तारीख तक निम्नलिखित लंबित देनदारियों (Dues) को चुकता करने का अल्टीमेटम दिया गया है. कर्मचारियों का पिछले लंबे समय का करीब 150 करोड़ रुपये का नाइट ओवरटाइम और करोड़ों का एरियर फंसा हुआ है. कर्मचारियों के मेडिकल रीइंबर्समेंट के करीब 20 करोड़ रुपये आज तक जारी नहीं किए गए हैं. प्रदेश के अन्य सरकारी कर्मचारियों को ₹50,000 की एरियर किस्त मिल चुकी है, लेकिन HRTC कर्मियों को इससे महरूम रखा गया है.
यूनियन ने दो टूक कहा है कि कर्मचारी 24 तारीख तक गाड़ियां चलाएंगे, लेकिन यदि इस अवधि के भीतर ओवरटाइम, मेडिकल बिल और एरियर की अदायगी नहीं हुई, तो उसके बाद फिर से कड़ा कदम उठाया जाएगा. कुछ छोटी मांगों पर बनी सहमति, लेकिन वित्तीय मामलों पर प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए हैं. वहीं, मानसिंह ठाकुर ने कुछ राहत देने वाले फैसलों के लिए प्रबंधन का धन्यवाद भी किया.
उन्होंने बताया कि प्रबंधन ने यूनियन की कुछ छोटी और प्रशासनिक मांगें मान ली हैं, जिनमें शामिल हैं. चालकों द्वारा 'परना' इस्तेमाल न करने के आदेश को वापस ले लिया गया है. कर्मचारियों की प्रमोशन (पदोन्नति) और नई भर्ती की मांग को स्वीकार किया गया है. रिकवरी से जुड़ी मांगों पर भी सहमति बनी है. लेकिन, जैसे ही बात करोड़ों रुपये के लंबित वित्तीय बकायों पर आई, तो प्रबंधन ने बजट का हवाला देते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए.
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