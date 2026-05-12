'अगर 5 बजे तक नहीं आई सैलरी, तो कल से बंद होगा काम' HRTC कर्मियों का सुक्खू सरकार को अल्टीमेटम
हिमाचल में एचआरटीसी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को सैलरी न आने को लेकर अल्टीमेटम दिया है और हड़ताल की चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 3:22 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 3:31 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस महीने की 12 तारीख हो जाने के बाद भी सैलरी न मिलने पर गुस्साए एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन ने प्रदेश सरकार को आज शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है. यूनियन का कहना है कि अगर आज शाम 5 बजे से पहले उनकी सैलरी नहीं आती है तो कल सुबह 10 बजे से एचआरटीसी टेक्निकल यूनियन, एचआरटीसी के ड्राइवर-कंडक्टर अपनी बसें साइड में खड़ी करके हड़ताल पर चले जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रदेश सरकार की होगी.
"आज 12 तारीख हो गयी है, अभी तक वेतन नहीं दिया है. पिछले महीने 11 तारीख को वेतन मिला था. पिछले 6 महीने से समय पर वेतन नहीं मिलता है. अब बहुत हो गया, सरकार हर महीने उन्हें सैलरी के लिए तरसा रही है, लेकिन अब आर-पार की लड़ाई होगी." - मानसिंह, अध्यक्ष, एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन
गेट मीटिंग में लिया ये फैसला
मानसिंह ने कहा कि एचआरटीसी के कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं. उन्हें घर की किस्त देनी होती है, राशन लाना होता है, बच्चों की फीस देनी होती है, लेकिन एचआरटीसी उन्हें वेतन नहीं दे रहा है, जिसके कारण उन्हें मजबूरन अब हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ेगा. आज एचआरटीसी यूनियन ने तारा देवी में गेट मीटिंग की और ये फैसला लिया गया कि आज 5 बजे तक सरकार ने उन्हें सैलरी नहीं दी तो वो कल से हड़ताल पर चले जाएंगे.
'सैलरी न मिलना कर्मचारियों के साथ अन्याय'
मानसिंह ने कहा कि कर्मचारियों ने हर कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से दी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि वेतन में लगातार देरी होने के कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कर्मचारी अपने परिवार के भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जरूरतों के लिए वेतन पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में समय पर सैलरी न मिलना कर्मचारियों के साथ अन्याय है.
"एचआरटीसी मंत्री व डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने 12 अक्टूबर 2025 को कहा था कि सभी कर्मचारियों व पेंशनर का वेतन महीने की 2 तारीख को डाल दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी एचआरटीसी कर्मचारियों को नियमति रूप से न तो वेतन मिल रहा है और न ही पेंशन मिल रही है. एचआरटीसी में करीब 11 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं और 8500 पेंशनर हैं. पेंशनर को अप्रैल महीने में भी पेंशन नहीं मिली थी और अब मई में भी पेंशन नहीं आई है. इसलिए निगम ने अब आर या पार की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है." - मानसिंह, अध्यक्ष, एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन
कर्मचारियों की प्रदेश सरकार को चेतावनी
वहीं, कर्मचारी महासंघ इंटक ट्रांसपोर्ट के स्टेट प्रेजिडेंट समर चौहान ने प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन से मांग की है कि कर्मचारियों के लंबित वेतन का तुरंत भुगतान किया जाए और भविष्य में समय पर वेतन सुनिश्चित करने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाई जाए. समर चौहान ने चेतावनी दी कि अगर एचआरटीसी कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो कर्मचारी महासंघ आगामी रणनीति तय करने के लिए मजबूर होगा.