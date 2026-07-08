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HRTC कर्मियों का सुक्खू सरकार को अल्टीमेटम, सैलरी नहीं मिली तो इस दिन से थम जाएंगे बसों के पहिए

एचआरटीसी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार को चक्का जाम की चेतावनी दी.

HRTC employees ultimatum to Sukhu govt
HRTC कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 6:41 PM IST

3 Min Read
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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) के कर्मचारियों ने वेतन और लंबित वित्तीय मांगों को लेकर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर हर महीने की पहली तारीख को कर्मचारियों के खातों में सैलरी नहीं पहुंचती है तो एचआरटीसी ड्राइवर बसों का संचालन बंद कर देंगे और पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा.

'कर्मियों के वेतन का क्यों नहीं हो रहा भुगतान?'

एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों की ये मांग कोई नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से समय पर वेतन देने की मांग उठाई जा रही है. जब सरकार के पास हर महीने हजारों करोड़ रुपये का राजस्व आता है तो एचआरटीसी कर्मचारियों के करीब 70 करोड़ रुपए के वेतन का भुगतान समय पर क्यों नहीं हो पाता.

एचआरटीसी कर्मियों की सरकार को चेतावनी (ETV Bharat)

"कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए सरकार एस्मा जैसे कदम उठा सकती है या यूनियन के नेताओं के ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन एचआरटीसी कर्मचारी अपने अधिकारों की लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं है. सरकार चाहे मेरा रोज तबादला करे, लेकिन कर्मचारियों की पाई-पाई का हिसाब लेकर रहेंगे." - मान सिंह, प्रदेशाध्यक्ष, एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन

वेतन विसंगति पर उठाए सवाल

यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह ने निगम में चालकों के वेतन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि नई भर्ती में एचआरटीसी ड्राइवरों को 45 हजार रुपए देने की बात कही जा रही है, जबकि सालों से सेवा दे रहे अनुबंध ड्राइवर करीब 15,600 रुपए और नियमित ड्राइवर करीब 35,500 रुपए का वेतन पा रहे हैं. उन्होंने इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए वेतन विसंगति दूर करने की मांग की है.

'कुछ मांगें पूरी, कई अब भी लंबित'

मान सिंह ने बताया कि हाल ही में निगम प्रबंधन के साथ हुई वार्ता में कुछ सकारात्मक फैसले हुए हैं. करीब 20 करोड़ रुपए के मेडिकल बिलों का भुगतान किया गया है और 75 कर्मचारियों को बैक डेट से रेगुलर किया गया है. इसके लिए उन्होंने कर्मचारी संगठनों के संघर्ष को श्रेय दिया. हालांकि उन्होंने कहा कि अभी भी करीब 150 करोड़ रुपए का एरियर, वर्दी भत्ता, 12 महीने का ओवरटाइम भुगतान, प्रमोशन और वेतन संबंधी कई विसंगतियां लंबित हैं. प्रबंधन ने इन मामलों को 10 तारीख से पहले सुलझाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अगर वादे पूरे नहीं हुए तो कर्मचारी आंदोलन तेज करेंगे.

कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

मान सिंह ने कहा कि चंबा से लेकर धर्मशाला और प्रदेश के अन्य डिपो तक कर्मचारी पूरी तरह एकजुट हैं. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की प्राथमिक मांग हर महीने की पहली तारीख को समय पर वेतन है. अगर ये सुनिश्चित नहीं किया गया तो एचआरटीसी की बसों का संचालन प्रभावित होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार व निगम प्रबंधन की होगी. कर्मचारी यूनियन ने स्पष्ट किया है कि जब तक वेतन, एरियर, ओवरटाइम और अन्य लंबित वित्तीय मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

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