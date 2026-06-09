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HRTC कर्मियों का सुक्खू सरकार के खिलाफ हल्लाबोल, 24 जून तक दिया अल्टीमेटम

समय पर सैलरी न मिलने पर फूटा एचआरटीसी कर्मचारियों का गुस्सा, सुक्खू सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा.

HRTC employees protest in Solan
HRTC कर्मियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 2:58 PM IST

3 Min Read
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सोलन: हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक-परिचालक संघ ने एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. HRTC चालक-परिचालक संघ प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने मंगलवार को सुक्खू सरकार को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 24 जून तक एचआरटीसी कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 25 जून से पूरे प्रदेश में एचआरटीसी बसों के पहिए थम जाएंगे.

"आर्थिक तंगी से जूझ रहे कर्मचारी"

मान सिंह ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी के 50 हजार कर्मचारी पिछले कई महीनों से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. सरकार हर महीने 10 तारीख तक सैलरी देती है, जिससे कर्मचारियों का घर चलाना मुश्किल हो गया है. उन्होंने मांग की है कि हर महीने 1 तारीख को ही उन्हें उनकी सैलरी दी जाए. मान सिंह ठाकुर ने बताया कि कर्मचारियों का DA, वेतन विसंगति, टाइम स्केल और अन्य भत्तों का लगभग 150 करोड़ रुपए सरकार पर बकाया है. इसके अलावा कर्मचारियों के 20 करोड़ रुपए के मेडिकल बिल भी सालों से पेंडिंग हैं. करीब 8 हजार रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन अभी तक शुरू नहीं हो पाई है.

एचआरटीसी कर्मचारियों की मांगे

  1. महीने की 1 तारीख को दी जाए सैलरी
  2. 20 करोड़ मेडिकल बिल का भुगतान
  3. 8 हजार रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन हो शुरू
  4. DA, वेतन विसंगति, टाइम स्केल और अन्य भत्तों का 150 करोड़ रुपए बकाए का भुगतान
HRTC employees protest in Solan
एचआरटीसी कर्मियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा (ETV Bharat)

सोलन से शुरू जन जागरण अभियान

HRTC चालक-परिचालक संघ ने सोलन से जन जागरण अभियान की शुरुआत की है. मान सिंह ठाकुर ने कहा कि महीने की एक तारीख को सैलरी मिलना हमारा हक है. अगर 2 तारीख को सैलरी नहीं मिली तो हम भी बसों की चाबी नहीं घुमाएंगे. उन्होंने सरकार को दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि 24 जून तक सरकार जाग जाए, वरना 25 जून से एचआरटीसी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा.

"आज से सोलन से एचआरटीसी चालक-परिचालक संघ जन जागरण अभियान शुरू कर रही है और इसे प्रदेश के हर एचआरटीसी डिपो पर शुरू किया जाएगा. सरकार अगर अब भी हमें गंभीर तरीके से नहीं लेती है तो 25 जून से प्रदेश में पूरी तरह से एचआरटीसी के पहिए थम जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार होगी." - मान सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष, HRTC चालक-परिचालक संघ

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