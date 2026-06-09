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HRTC कर्मियों का सुक्खू सरकार के खिलाफ हल्लाबोल, 24 जून तक दिया अल्टीमेटम

सोलन: हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक-परिचालक संघ ने एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. HRTC चालक-परिचालक संघ प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने मंगलवार को सुक्खू सरकार को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 24 जून तक एचआरटीसी कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 25 जून से पूरे प्रदेश में एचआरटीसी बसों के पहिए थम जाएंगे.

"आर्थिक तंगी से जूझ रहे कर्मचारी"

मान सिंह ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी के 50 हजार कर्मचारी पिछले कई महीनों से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. सरकार हर महीने 10 तारीख तक सैलरी देती है, जिससे कर्मचारियों का घर चलाना मुश्किल हो गया है. उन्होंने मांग की है कि हर महीने 1 तारीख को ही उन्हें उनकी सैलरी दी जाए. मान सिंह ठाकुर ने बताया कि कर्मचारियों का DA, वेतन विसंगति, टाइम स्केल और अन्य भत्तों का लगभग 150 करोड़ रुपए सरकार पर बकाया है. इसके अलावा कर्मचारियों के 20 करोड़ रुपए के मेडिकल बिल भी सालों से पेंडिंग हैं. करीब 8 हजार रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन अभी तक शुरू नहीं हो पाई है.