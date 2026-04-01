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2272 करोड़ से अधिक के घाटे में HRTC, बिजली बोर्ड को 3390 करोड़ के घाटे का करंट, पर्यटन निगम भी चपेट में

शिमला: हवाई व रेल परिवहन की भारी कमी के कारण हिमाचल प्रदेश में सरकारी बसें ही सफर करने वालों की लाइफ लाइन है. चिंता यह है कि पहाड़ी राज्य हिमाचल की इस लाइफ लाइन की सांसें घाटे के कारण फूल रही हैं. हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी इस समय 2272 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में है. इस घाटे को कम करना बड़ी चुनौती है. राज्य के कुल निगम व बोर्डों की दशा पर नजर डालें तो यहां 23 में से 12 निगम व बोर्ड लाभ में हैं और 10 घाटे में चल रहे हैं और कौशल विकास निगम का ब्यौरा सामने नहीं आया है.

बिजली बोर्ड के घाटे का आंकड़ा सबसे बड़ा

घाटे का सबसे बड़ा आंकड़ा हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड का है. बिजली बोर्ड 3390 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में चल रहा है. किसी समय राज्य सरकार को कर्ज देने वाले उर्जा राज्य में बिजली बोर्ड का ये घाटा चिंताजनक है. यही नहीं, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन भी 976 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में है. दिलचस्प तरीके से हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम 181 करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे में चल रहा है.

घाटे में पर्यटन विकास निगम

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम भी 147 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में है. हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम की हानि का आंकड़ा 84 करोड़ रुपए से ज्यादा है. इसी प्रकार एचपी मिल्क फेडरेशन शिमला का घाटा 7 करोड़ रुपए से अधिक का है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में सामने आई है. भाजपा विधायकों के संयुक्त सवाल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घाटे में चल रहे निगम बोर्ड आदि के बारे में विस्तार से लिखित जानकारी दी है. आंकड़े 31 मार्च 2025 तक के हैं.