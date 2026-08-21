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एक हफ्ते में हांफ गई HRTC की इलेक्ट्रिक बस, 6% चार्जिंग के साथ बीच जंगल में खड़ी हुई बस

बीच सड़क रूकी HRTC इलेक्ट्रिक बस ( ETV Bharat )