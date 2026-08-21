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एक हफ्ते में हांफ गई HRTC की इलेक्ट्रिक बस, 6% चार्जिंग के साथ बीच जंगल में खड़ी हुई बस

बीच जंगल में HRTC की इलेक्ट्रिक बस रुकने से सवारियों को हुई दिक्कतें, जयराम ठाकुर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल.

HRTC electric bus stop in middle of forest
बीच सड़क रूकी HRTC इलेक्ट्रिक बस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 4:46 PM IST

3 Min Read
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सराज: एक ओर जहां सुक्खू सरकार हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन के बड़े-बड़े दावे करती है. वहीं, जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आती है. अभी हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई थी और इसके फायदे बताए जा रहे थे, लेकिन पहली बार जंजैहली-शिमला रुट पर चल रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की इलेक्ट्रिक बस ने सरकार की पोल खोलकर रख दी है.

बीच सड़क खड़ी हुई बस

वीरवार को जंजैहली-शिमला रूट पर चलाई गई एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बस को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुए अभी 4 से 5 दिन का समय भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन गुरुवार को जंजैहली-शिमला रूट पर जा रही इलेक्ट्रिक बस सराज विधानसभा क्षेत्र के खारशी के पास अचानक खड़ी हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक बस में कुछ इंडिकेशन आने लगे. जिसके बाद बस ड्राइवर ने अपने इलेक्ट्रिकल विभाग से संपर्क किया तो उन्होंने बस को साइड में लगाने के लिए कहा.

बस में बची थी सिर्फ 6% चार्जिंग

वहीं, जब ड्राइवर ने बस को रोका तो उस समय बस में चार्जिंग सिर्फ 6 प्रतिशत ही बची थी, जबकि मंडी से बस करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर थी. मौके पर बस में करीब 6 सवारियां मौजूद थी, जिन्हें बीच जंगल में परेशानी का सामना करना पड़ा. ऐसे में इन सावरियों को निजी गाड़ी कर आगे भेजा गया, क्योंकि इसके बाद करीब 3 घंटे तक यहां पर कोई बस सुविधा मौजूद नहीं थी.

जंजैहली या थुनाग में चार्जिंग पॉइंट की मांग

प्रत्यदर्शियों के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक बस काफी देर तक खारशी के पास रूकी रही और आगे नहीं बढ़ सकी. पहाड़ी क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण रूट पर इलेक्ट्रिक बस के इस तरह बीच रास्ते खड़े होने से यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली. वहीं, बीच जंगल में बस खड़ी होने से सरकार व एचआरटीसी की व्यवस्था की भी पोल खुलती नजर आ रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यदि इलेक्ट्रिक बस को पहाड़ी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले सराज के रूट पर चलाना है तो जंजैहली या थुनाग में चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना चाहिए था, ताकि यात्रियों को बीच रास्ते में परेशान न होना पड़े.

जयराम ने सरकार पर साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ये फैसला बिना सोचे समझे लिया है. हिमाचल की भौगोलिक स्थिति कुछ और है, जगह-जगह पर चार्जिंग पॉइंट स्थापित नहीं किए गए हैं, जबकि बिना किसी तैयारी के बसों को जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि ये फैसला मुर्खतापूर्ण है. ये सरासर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जिद्द का नतीजा है. जयराम ने कहा कि जहां इलेक्ट्रिक बसें 40 से 45 लाख में आ जाती हैं. वहीं, इन्होंने ये बसें डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा की ली है. ये भी जांच का विषय है, जिससे इन बसों की खरीद फरोख्त में बहुत कुछ सामने निकल कर आएगा.

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