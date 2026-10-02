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कमाऊ पूत साबित हो रही HRTC की इलेक्ट्रिक बसें, हमीरपुर डिवीजन को एक महीने में इतने करोड़ का लाभ

HRTC की इलेक्ट्रिक बसें ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की इलेक्ट्रिक बसों कमाऊ पूत साबित हो रही हैं. हमीरपुर डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से एचआरटीसी की आय में बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश सरकार की ओर से हमीरपुर डिवीजन को 140 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई गई हैं. HRTC अधिकारियों के अनुसार इन बसों के संचालन से डीजल बसों की तुलना में खर्च में कमी आई है और निगम को आर्थिक लाभ मिल रहा है.