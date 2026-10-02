कमाऊ पूत साबित हो रही HRTC की इलेक्ट्रिक बसें, हमीरपुर डिवीजन को एक महीने में इतने करोड़ का लाभ
हमीरपुर डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों से बढ़ी हिमाचल पथ परिवहन निगम की कमाई, यात्रियों को भी मिल रही आरामदायक सफर की सुविधा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 1:27 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की इलेक्ट्रिक बसों कमाऊ पूत साबित हो रही हैं. हमीरपुर डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से एचआरटीसी की आय में बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश सरकार की ओर से हमीरपुर डिवीजन को 140 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई गई हैं. HRTC अधिकारियों के अनुसार इन बसों के संचालन से डीजल बसों की तुलना में खर्च में कमी आई है और निगम को आर्थिक लाभ मिल रहा है.
एक माह में 1.5 करोड़ रुपए का लाभ
एचआरटीसी हमीरपुर डिवीजन के डीएम राजकुमार पाठक ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के आने से डिवीजन को एक माह में करीब 1.5 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से डीजल पर होने वाला खर्च कम हुआ है. डीजल बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसों से करीब 65 प्रतिशत तक बचत हो रही है. जिससे एचआरटीसी की आय में वृद्धि हुई है.
जुलाई महीने में डीजल पर खर्च हुए इतने रुपए
डीएम राजकुमार पाठक ने बताया कि जुलाई माह में हमीरपुर डिवीजन की डीजल बसों में कुल 54,725 लीटर डीजल की खपत हुई. इस पर HRTC को करीब 44 लाख 74 हजार 703 रुपए खर्च करने पड़े. वहीं, जुलाई माह में डीजल बसों से डिवीजन को 6 करोड़ 35 लाख 61 हजार रुपए की आय हुई. उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों से भी निगम को अच्छी आमदनी हो रही है. जुलाई माह में इलेक्ट्रिक बसों से 79 लाख 97 हजार 897 रुपये की आय दर्ज की गई.
हमीरपुर डिवीजन को मिली 140 ई-बसें
HRTC अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में डीजल की जरूरत नहीं होने के कारण ईंधन पर होने वाला खर्च काफी कम हो जाता है. इससे कुल परिचालन लागत में कमी आती है और निगम को आर्थिक लाभ मिलता है. हमीरपुर डिवीजन को प्रदेश सरकार की ओर से कुल 140 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई गई हैं. इनमें हमीरपुर डिपो को 35, ऊना को 23, हरोली को 29, देहरा डिपो को 20, नालागढ़ को 15 और बिलासपुर डिपो को 15 इलेक्ट्रिक बसें दी गई हैं.
"इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से यात्रियों को भी सुविधाजनक और आरामदायक सफर मिल रहा है. इसके साथ ही निगम के खर्च में कमी आने से HRTC की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिल रही है." - राजकुमार पाठक, डीएम, एचआरटीसी हमीरपुर डिवीजन
पर्यावरण अनुकूल परिवहन
एचआरटीसी हमीरपुर डिवीजन के डीएम राजकुमार पाठक ने इलेक्ट्रिक बसों को प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों का दायरा बढ़ने से डीजल पर निर्भरता और परिचालन खर्च में और कमी आने की उम्मीद है. साथ ही आय में भी ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है.