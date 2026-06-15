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25 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे एचआरटीसी कर्मचारी, सरकार से जताई अपनी नाराजगी

एचआरटीसी कर्मियों ने किया स्ट्राइक का ऐलान ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में आगामी 25 जून से हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक और परिचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं, जिसके लिए संघ ने सीधे तौर पर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. कुल्लू के सरवरी बस अड्डा में आयोजित एक जनसभा में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए चालक-परिचालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ने सरकार को दो टूक चेतावनी जारी की है. संघ के अनुसार, एचआरटीसी कर्मचारियों का पिछले 75 महीनों का देय भत्ता बकाया है, जिसकी कुल राशि लगभग 150 करोड़ रुपये बनती है. कर्मचारियों ने मांग की है कि इस लंबित भत्ते को प्रदेश सरकार बिना किसी देरी के जल्द से जल्द जारी करें. वर्दियां और मेडिकल बिल भी लंबित भत्ते के अलावा कर्मचारियों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर भी रोष प्रकट किया है. मान सिंह ने बताया कि चालक और परिचालकों को अभी तक चार समय की वर्दियां भी नहीं मिल पाई हैं. इसके साथ ही, कर्मचारियों के 20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के मेडिकल बिल लंबे समय से विभाग और सरकार के पास लंबित पड़े हुए हैं. यूनियन का आरोप है कि इन सभी मांगों को लेकर प्रशासन और सरकार को कई बार आधिकारिक नोटिस दिए गए, लेकिन इस ओर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई. 24 जून तक का अल्टीमेटम