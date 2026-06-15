25 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे एचआरटीसी कर्मचारी, सरकार से जताई अपनी नाराजगी
हिमाचल प्रदेश में 25 जून से HRTC बसों के पहिये थम सकते हैं. चालक-परिचालक संघ ने हड़ताल की चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 4:32 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में आगामी 25 जून से हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक और परिचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं, जिसके लिए संघ ने सीधे तौर पर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. कुल्लू के सरवरी बस अड्डा में आयोजित एक जनसभा में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए चालक-परिचालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ने सरकार को दो टूक चेतावनी जारी की है.
संघ के अनुसार, एचआरटीसी कर्मचारियों का पिछले 75 महीनों का देय भत्ता बकाया है, जिसकी कुल राशि लगभग 150 करोड़ रुपये बनती है. कर्मचारियों ने मांग की है कि इस लंबित भत्ते को प्रदेश सरकार बिना किसी देरी के जल्द से जल्द जारी करें.
वर्दियां और मेडिकल बिल भी लंबित
भत्ते के अलावा कर्मचारियों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर भी रोष प्रकट किया है. मान सिंह ने बताया कि चालक और परिचालकों को अभी तक चार समय की वर्दियां भी नहीं मिल पाई हैं. इसके साथ ही, कर्मचारियों के 20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के मेडिकल बिल लंबे समय से विभाग और सरकार के पास लंबित पड़े हुए हैं. यूनियन का आरोप है कि इन सभी मांगों को लेकर प्रशासन और सरकार को कई बार आधिकारिक नोटिस दिए गए, लेकिन इस ओर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई.
24 जून तक का अल्टीमेटम
चालक-परिचालक संघ ने सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 24 जून तक का समय दिया है. यदि इस अवधि के भीतर सरकार या निगम प्रबंधन भत्ते और अन्य वित्तीय देनदारियों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लेता है, तो 25 जून से पूरे राज्य में एचआरटीसी बसों के पहिये पूरी तरह थम जाएंगे. संघ का कहना है कि पिछले महीने भी इन्हीं मांगों को लेकर निगम प्रबंधन को चेताया गया था, लेकिन तब केवल पहली तारीख को वेतन जारी करने की मांग ही मानी गई, बाकी मुख्य समस्याओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया.
वर्ष 2017 से नहीं मिला रात्रि ओवरटाइम
सभा के अंत में संघ के अध्यक्ष ने आक्रोश जताते हुए कहा कि कर्मचारियों को वर्ष 2017 से रात्रि का भुगतान नहीं किया गया है. इसके अलावा, एरियर की किस्तें भी अभी तक जारी नहीं हो सकी हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने पूर्व में 50-50 हजार रुपये की किस्त जारी करने का आश्वासन दिया गया था. सरकार और निगम प्रबंधन के इसी अड़ियल और ढुलमुल रवैये के कारण प्रदेश भर के चालक-परिचालकों में भारी नाराजगी है, जो अब एक बड़े आंदोलन का रूप लेने जा रही है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल के 3 उत्पादों को मिला GI टैग, जानिए क्या होगा इससे फायदा