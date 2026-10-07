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HRTC कर्मियों ने प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा, इस दिन करेंगे प्रदेशभर में चक्का जाम

एचआरटीसी ड्राइवर एवं कर्मचारी यूनियन ( ETV Bharat )

शिमला: भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों पर कार्रवाई और लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर एचआरटीसी ड्राइवर एवं कर्मचारी यूनियन ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. यूनियन ने 8 अक्टूबर से चक्का जाम करने की चेतावनी दी है. HRTC ड्राइवर एवं कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने मंगलवार को शिमला में प्रदर्शन के दौरान कहा कि बुधवार शाम तक प्रबंधन ने कार्रवाई नहीं की तो 8 अक्तूबर को पहले चंबा रीजन की बस सेवाएं बंद की जाएंगी, इसके बाद भी अगर मांगें नहीं मानी गई तो 9 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में HRTC बसों का संचालन बंद करने की चेतावनी दी है.