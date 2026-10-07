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HRTC कर्मियों ने प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा, इस दिन करेंगे प्रदेशभर में चक्का जाम

चंबा के स्टेशन ऑफिसर पर वसूली और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, कार्रवाई न होने पर प्रदेश में बसें रोकने का ऐलान.

HRTC Drivers and Employees Union
एचआरटीसी ड्राइवर एवं कर्मचारी यूनियन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 7, 2026 at 11:51 AM IST

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शिमला: भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों पर कार्रवाई और लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर एचआरटीसी ड्राइवर एवं कर्मचारी यूनियन ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. यूनियन ने 8 अक्टूबर से चक्का जाम करने की चेतावनी दी है. HRTC ड्राइवर एवं कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने मंगलवार को शिमला में प्रदर्शन के दौरान कहा कि बुधवार शाम तक प्रबंधन ने कार्रवाई नहीं की तो 8 अक्तूबर को पहले चंबा रीजन की बस सेवाएं बंद की जाएंगी, इसके बाद भी अगर मांगें नहीं मानी गई तो 9 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में HRTC बसों का संचालन बंद करने की चेतावनी दी है.

स्टेशन ऑफिसर पर गंभीर आरोप

मानसिंह ठाकुर ने चंबा में तैनात स्टेशन ऑफिसर पर कंडक्टरों से पैसे लेने और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए है. उन्होंने कहा कि यूनियन ने दस्तावेजों के साथ प्रबंधन को शिकायत दी थी. मामले में जांच कमेटी गठित हुई और रिपोर्ट भी प्रबंधन को सौंपी गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई. मानसिंह ठाकुर ने दावा किया कि चंबा के डीएम ने भी आरोपों को सही बताते हुए लिखित में जानकारी दी है. उन्होंने अधिकारी पर कर्मचारियों को राजनीतिक पहुंच का हवाला देकर धमकाने का आरोप भी लगाया.

"चंबा में तैनात स्टेशन अधिकारी पर पठानकोट में एक कंडक्टर से 4 हजार रुपए लेने और 3,525 रुपए के कथित फर्जी बिल से जुड़े पैसे मांगने का आरोप है. कर्मचारियों से 75 हजार रुपए लिए गए, लेकिन राशि वापस नहीं की गई." - मानसिंह, अध्यक्ष, HRTC ड्राइवर एवं कर्मचारी यूनियन

37 लाख के कथित घोटाले का भी उठाया मुद्दा

साथ ही यूनियन ने 37 लाख रुपए के कथित घोटाले का मुद्दा भी उठाया. मानसिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि स्टेशन अधिकारी के खिलाफ पहले भी विजिलेंस जांच हो चुकी है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण के कारण कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि छोटे मामलों में ड्राइवर-कंडक्टरों पर निलंबन या बर्खास्तगी की कार्रवाई होती है, जबकि गंभीर आरोपों वाले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही.

वहीं, एचआरटीसी के डिविजनल मैनेजर (DM) देवासेन नेगी ने बताया, "मामले को लेकर चंबा के आरएम से जवाब मांगा है और पूरी रिपोर्ट मांगी गई है."

ओवरटाइम और ड्यूटी रोस्टर का विरोध

यूनियन ने लंबित ओवरटाइम के भुगतान का मुद्दा भी उठाया. मानसिंह ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी प्रबंधन ने 12 महीने का ओवरटाइम देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी सात महीने का ही भुगतान हुआ है. उन्होंने ड्राइवर-कंडक्टरों के लिए प्रस्तावित 48 घंटे के साप्ताहिक रोस्टर का भी विरोध किया. उन्होंने कहा कि कर्मचारी 8 घंटे की दैनिक ड्यूटी करेंगे, लेकिन अगले दिन 12-13 घंटे काम करवाने वाली व्यवस्था स्वीकार नहीं होगी.

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