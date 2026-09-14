कुल्लू बस हादसा मामले में HRTC ने किया ड्राइवर को सस्पेंड, विभागीय जांच में लापरवाही आई सामने
28 अगस्त को ब्रेक फेल होने पर ड्राइवर ने HRTC बस को पहाड़ी से टकरा दिया था. इस हादसे में कई लोग घायल हुए थे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 4:24 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 28 अगस्त को कुल्लू-ब्यासर सड़क मार्ग पर कटार कैंची के पास 79 यात्रियों को ले जा रही एचआरटी बस की अचानक ब्रेक फेल हो गई थी. इस दौरान चालक ने बस को नियंत्रित करने का प्रयास किया और पहाड़ी से टकरा दिया. इस हादसे में 45 लोग घायल हुए थे. जबकि 8 लोगों को हल्की चोटें आई थी. वहीं, एचआरटीसी बस हादसे को लेकर निगम प्रबंधन ने जांच के बाद स्थिति स्पष्ट कर दी है. निगम ने बस चालक को सस्पेंड कर दिया गया हैं.
एचआरटीसी कुल्लू के आरएम कुल्लू डीके नारंग ने बताया, "ब्यासर से कुल्लू आ रही बस (HP 66A 1583) पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी. इसके लिए निगम द्वारा तकनीकी जांच कमेटी का गठन किया गया था. तकनीकी समिति की जांच में बस की ब्रेक प्रणाली में हवा का दबाव कम होना हादसे का तत्काल कारण सामने आया है. वहीं, चालक की लापरवाही को भी हादसा बढ़ने का प्रमुख कारण माना गया है".
उन्होंने बताया कि तकनीकी कमेटी की जांच के अनुसार लगातार ढलान पर बस चलाते समय चालक ने लंबे समय तक सर्विस ब्रेक का इस्तेमाल किया. जिससे वायु दबाव तेजी से कम हो गया और ब्रेक की क्षमता प्रभावित हुई. हालांकि, तकनीकी निरीक्षण में बस की फिटनेस जनवरी 2027 तक वैध पाई गई है. वही, टायर, पीछे के पत्ते और ट्रांसमिशन प्रणाली भी हादसे से पहले ठीक स्थिति में थे.
तकनीकी कमेटी ने पाया कि चालक परवीन कुमार ने डैशबोर्ड पर दबाव कम होने के संकेतों पर पर्याप्त निगरानी नहीं रखी और आपात स्थिति में उसने कार्यशील यांत्रिक हैंड ब्रेक का भी इस्तेमाल नहीं किया. इसके बाद बस को खाई में गिरने से बचाने के लिए पहाड़ी की ओर मोड़ दिया गया. ऐसे में निगम ने केंद्रीय सेवा नियमों के तहत चालक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
आरएम डीके नारंग ने बताया कि इस हादसे में क्षतिग्रस्त बस की मरम्मत पर करीब 3.50 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है. फिलहाल चालक को संस्पेंड कर दिया गया हैं. ऐसे में निगम ने केंद्रीय सेवा नियमों के तहत चालक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. आरएम डीके नारंग ने बताया कि इस हादसे में क्षतिग्रस्त बस की मरम्मत पर करीब 3.50 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है. फिलहाल चालक को संस्पेंड कर दिया गया हैं.
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