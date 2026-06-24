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HRTC ड्राइवर-कंडक्टर यूनियन की हड़ताल टली, सरकार से वार्ता में बनी सहमति

शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल फिलहाल टल गई है. राज्य सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बुधवार देर शाम हुई महत्वपूर्ण बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया. सरकार द्वारा कर्मचारियों को एक वर्ष का लंबित ओवरटाइम भुगतान करने पर सहमति जताए जाने के बाद गतिरोध समाप्त हुआ. हड़ताल टलने से प्रदेशभर के हजारों यात्रियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि प्रस्तावित आंदोलन से बस सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका थी.

बैठक के बाद परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, "सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है. एक वर्ष के लंबित ओवरटाइम भुगतान को लेकर सहमति बनी है और अन्य मांगों पर भी विचार किया जा रहा है. कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. ताकि सभी लंबित मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया जा सके".

कर्मचारियों की मांगों पर हुई चर्चा

बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों को विस्तार से उठाया गया. कर्मचारी संगठनों ने नाइट ओवरटाइम भत्ते के भुगतान, लंबित मेडिकल बिलों की अदायगी, महंगाई भत्ते (डीए) की बकाया किस्तों के भुगतान और अन्य वित्तीय देनदारियों के निपटारे की मांग की. इसके अलावा सेवा शर्तों से जुड़े कई मामलों के समाधान की भी मांग रखी गई.

एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा, "निगम के चालक और परिचालक कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में लंबे समय तक सेवाएं देते हैं, लेकिन उन्हें समय पर उनके वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं. इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा था. सरकार के साथ हुई वार्ता में इन मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई और कई मामलों को चरणबद्ध तरीके से सुलझाने का आश्वासन दिया गया".

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कर्मचारियों से निगम के हितों को ध्यान में रखते हुए सहयोग बनाए रखने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि एचआरटीसी प्रदेश की जीवनरेखा है और इसकी सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहनी चाहिए.

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