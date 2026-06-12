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25 जून से थम जाएंगी HRTC बसों के पहिए! हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने सरकार को दी चेतावनी

ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने सरकार को दी चेतावनी ( ETV Bharat )

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन मानी जाने वाली HRTC बसों के पहिए 25 जून से पूरे प्रदेश में थम सकते हैं. एचआरटीसी ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मांग नहीं माने से नाराज HRTC ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने आज देहरा डिपो में गेट मीटिंग की. इसमें उन्होंने सरकार को 24 जून तक मांग नहीं माने जाने पर 25 जून से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी. HRTC ड्राइवर कंडक्टर यूनियन की गेट मीटिंग हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के देहरा डिपो में ड्राइवर एवं कंडक्टर यूनियनों की संयुक्त गेट मीटिंग आयोजित की गई. बैठक में कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा की गई और सरकार व निगम प्रबंधन के प्रति नाराजगी जताई गई. यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 24 जून 2026 तक कर्मचारियों के नाइट ओवरटाइम सहित अन्य लंबित देयों का भुगतान नहीं किया गया, तो 25 जून से प्रदेशभर में HRTC बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा.