25 जून से थम जाएंगी HRTC बसों के पहिए! हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने सरकार को दी चेतावनी
कांगड़ा जिले के देहरा में HRTC ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने गेट मीटिंग की. इस दौरान उन्होंने सरकार पर मांगे न माने जाने का आरोप लगाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 6:37 PM IST
कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन मानी जाने वाली HRTC बसों के पहिए 25 जून से पूरे प्रदेश में थम सकते हैं. एचआरटीसी ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मांग नहीं माने से नाराज HRTC ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने आज देहरा डिपो में गेट मीटिंग की. इसमें उन्होंने सरकार को 24 जून तक मांग नहीं माने जाने पर 25 जून से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी.
HRTC ड्राइवर कंडक्टर यूनियन की गेट मीटिंग
हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के देहरा डिपो में ड्राइवर एवं कंडक्टर यूनियनों की संयुक्त गेट मीटिंग आयोजित की गई. बैठक में कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा की गई और सरकार व निगम प्रबंधन के प्रति नाराजगी जताई गई. यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 24 जून 2026 तक कर्मचारियों के नाइट ओवरटाइम सहित अन्य लंबित देयों का भुगतान नहीं किया गया, तो 25 जून से प्रदेशभर में HRTC बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा.
बैठक में बताया गया कि लंबे समय से कर्मचारियों का नाइट ओवरटाइम भुगतान लंबित है. इस संबंध में कई बार निगम प्रबंधन और सरकार को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है.
क्या है यूनियन की मांगे ?
यूनियन की प्रमुख मांगों में नाइट ओवरटाइम का भुगतान, एरियर जारी करना, मेडिकल बिलों का निपटारा और समय पर वेतन भुगतान शामिल है. नेताओं ने कहा कि इन मांगों को जल्द पूरा किया जाए, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके.
25 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे
एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा, 'कर्मचारियों के साथ लंबे समय से अनदेखी हो रही है. बार-बार मांगें उठाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे कर्मचारियों में निराशा बढ़ रही है. यदि 24 जून तक बकाया भुगतान नहीं किया गया, तो 25 जून से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे'.
उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं HRTC ड्राइवर के बेटे हैं, इसलिए कर्मचारियों को उनसे विशेष उम्मीदें थीं कि वे उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे. यूनियन के अनुसार शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अभी तक उन वादों में से एक भी पूरा नहीं हुआ है.
यूनियन के अनुसार, 9 जून से शुरू हुआ गेट मीटिंग और जन-जागरण अभियान 24 जून तक प्रदेशभर में जारी रहेगा. इसके तहत कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है. गेट मीटिंग में प्रांतीय अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर, प्रांतीय प्रधान मान सिंह ठाकुर, सचिव गंगा राम, हिमाचल पथ परिवहन ड्राइवर्स यूनियन सलाहकार दीपक राज, देहरा ड्राइवर्स यूनियन प्रधान सुदर्शन कुमार, सचिव पुरुषोत्तम सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
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