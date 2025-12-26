पिकअप हटाने को कहा तो HRTC ड्राइवर पर जानलेवा हमला! कुल्हाड़ी से वार, बाल-बाल बचा चालक
शिमला के रामपुर में एचआरटीसी ड्राइवर पर कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला सामने आया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 4:44 PM IST|
Updated : December 26, 2025 at 5:09 PM IST
रामपुर: शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में एचआरटीसी बस चालक पर जानलेवा हमले की कोशिश का मामला सामने आया है. ड्यूटी के दौरान सड़क से पिकअप वाहन हटाने को कहना बस चालक को भारी पड़ गया. आरोप है कि पिकअप चालक ने गाली-गलौज के बाद कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की. हालांकि समय रहते परिचालक के हस्तक्षेप से बड़ा हादसा टल गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पिकअप हटाने को लेकर हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर की शाम करीब 7:15 बजे एचआरटीसी चालक कुलदीप कुमार रामपुर से ननखड़ी के खोलीघाट मार्ग पर बस लेकर जा रहे थे. खड़ाहण के पास सड़क संकरी होने के कारण एक पिकअप वाहन बीच रास्ते में खड़ा था. आगे और पीछे खड़ी बसें निकल नहीं पा रही थीं, जिससे यातायात बाधित हो गया.
बस चालक द्वारा पिकअप चालक से वाहन साइड में लगाने का अनुरोध किया गया. आरोप है कि इस पर पिकअप चालक भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और पिकअप चालक ने बस चालक के साथ हाथापाई शुरू कर दी. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पिकअप चालक को हाथ में कुल्हाड़ी लिए देखा जा सकता है.
कुल्हाड़ी से हमले का आरोप
पुलिस को दी गई शिकायत में बस चालक ने आरोप लगाया है कि पिकअप चालक ने उसे जबरन सीट से बाहर खींचने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद आरोपी पास की दुकान से कुल्हाड़ी उठा लाया और चालक के सिर पर वार करने का प्रयास किया. हालांकि बस परिचालक मदन ठाकुर ने समय रहते कुल्हाड़ी पकड़ ली, जिससे चालक की जान बच गई.
रामपुर बस स्टैंड के अड्डा प्रभारी स्वरूप कुमार ने कहा, "खड़ाहण में ड्यूटी के दौरान हमारे एक चालक पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई है और मांग की गई है कि आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए. सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल रामपुर से खोलीघाट रूट पर बस सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है." उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक इस रूट पर बस सेवाएं बाधित रहेंगी.
'कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाए सरकार'
उधर, हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हरिश पराशर ने भी घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार चालक और परिचालकों पर हमले हो चुके हैं. हरिश ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक परिवहन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. उन्होंने मांग की कि यदि कोई व्यक्ति चालक या परिचालक के साथ दुर्व्यवहार या हमला करता है, तो उसके खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
पुलिस ने दर्ज की FIR
पीड़ित बस चालक की शिकायत पर ननखड़ी थाना पुलिस ने आरोपी रविंद्र चौहान निवासी खड़ाहण के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी.
इस घटना ने सार्वजनिक परिवहन कर्मियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं. अब देखना होगा कि पुलिस जांच के बाद क्या कदम उठाए जाते हैं और सभी पक्षों को न्याय कैसे मिलता है.
ये भी पढ़ें: डॉक्टर राघव की मां का बयान आया सामने, बेटे और मरीज को लेकर कही ये बात