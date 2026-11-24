पंजाब में HRTC चालक से सरेआम मारपीट पर भड़की चालक यूनियन, पुलिस और प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन
घनौली में HRTC बस चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. FIR दर्ज न होने पर चालक यूनियन ने हमीरपुर में प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 2:35 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. पंजाब के घनौली में हमीरपुर डिपो की बस के चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद हिमाचल में HRTC चालक यूनियन का गुस्सा फूट पड़ा है. मामूली कहासुनी के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार युवकों ने बस में घुसकर चालक के साथ जमकर मारपीट की.
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है. मंगलवार को इस घटना के विरोध में हमीरपुर स्थित HRTC प्रबंधन कार्यालय के बाहर चालक यूनियन ने प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पंजाब पुलिस और HRTC प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. यूनियन ने आरोप लगाया कि मारपीट की शिकायत लेकर चालक पंजाब के घनौली थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसकी FIR दर्ज नहीं की और न ही अपेक्षित सहयोग दिया.
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने बताया कि 'हमीरपुर डिपो की बस यात्रियों को लेकर वृंदावन जा रही थी. रास्ते में पंजाब के घनौली में चालक बस को भोजन के लिए ढाबे की तरफ ले जा रहा था. इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार युवकों ने चालक की ड्राइविंग को लेकर टिप्पणी कर दी. इस बात को लेकर दोनों पक्षों में मामूली कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने बस में चढ़कर चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी. घटना के समय बस में यात्री भी मौजूद थे.'
पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
मान सिंह ठाकुर ने पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि दूसरे राज्य में हिमाचल के परिवहन निगम के कर्मचारी के साथ मारपीट होती है और शिकायत के बावजूद FIR दर्ज नहीं की जाती, तो यह बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने मांग की कि मारपीट करने वाले युवकों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही उन्होंने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई.
प्रदर्शन के दौरान चालक यूनियन ने अपने ही निगम प्रबंधन को भी कटघरे में खड़ा किया. मान सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि HRTC प्रबंधन की ओर से चालकों के भोजन के लिए ऐसे ढाबे चिन्हित किए गए हैं, जहां बसों को सड़क पर गलत दिशा में मोड़कर ले जाना पड़ता है. इससे न केवल सड़क हादसों का खतरा बढ़ता है, बल्कि चालक और यात्रियों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है.
ये भी पढ़ें: जंगल में गाड़ रखे थे चोरी किए हुए सोने-चांदी के आभूषण, शिमला के संकटमोचन मंदिर में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार