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पंजाब में HRTC चालक से सरेआम मारपीट पर भड़की चालक यूनियन, पुलिस और प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

मारपीट के विरोध में प्रदर्शन करते एचआरटीसी कर्मचारी ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. पंजाब के घनौली में हमीरपुर डिपो की बस के चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद हिमाचल में HRTC चालक यूनियन का गुस्सा फूट पड़ा है. मामूली कहासुनी के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार युवकों ने बस में घुसकर चालक के साथ जमकर मारपीट की.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है. मंगलवार को इस घटना के विरोध में हमीरपुर स्थित HRTC प्रबंधन कार्यालय के बाहर चालक यूनियन ने प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पंजाब पुलिस और HRTC प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. यूनियन ने आरोप लगाया कि मारपीट की शिकायत लेकर चालक पंजाब के घनौली थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसकी FIR दर्ज नहीं की और न ही अपेक्षित सहयोग दिया.