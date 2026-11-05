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दिवाली पर घर आने और वापस लौटने की टेंशन खत्म, HRTC चलाएगा 266 स्पेशल बसें, यहां देखें शेड्यूल

दिवाली पर एचआरटीसी चलाएगा स्पेशल बसें ( ETV BHARAT )

शिमला: दिवाली का त्योहार मनाने के लिए घर लौटने वाले हिमाचल के लोगों को इस बार बसों की कमी से परेशान नहीं होना पड़ेगा. त्योहार से पहले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने विशेष बसों का इंतजाम किया है. निगम 6 और 7 नवंबर को दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कुल 266 अतिरिक्त बस सेवाएं चलाएगा. इससे दूसरे राज्यों और औद्योगिक क्षेत्रों में नौकरी करने वाले लोगों को अपने घर पहुंचने में आसानी होगी.

दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से बसों का पूरा शेड्यूल