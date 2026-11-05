दिवाली पर घर आने और वापस लौटने की टेंशन खत्म, HRTC चलाएगा 266 स्पेशल बसें, यहां देखें शेड्यूल
बसों की बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए आप HRTC की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 1:22 PM IST
शिमला: दिवाली का त्योहार मनाने के लिए घर लौटने वाले हिमाचल के लोगों को इस बार बसों की कमी से परेशान नहीं होना पड़ेगा. त्योहार से पहले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने विशेष बसों का इंतजाम किया है. निगम 6 और 7 नवंबर को दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कुल 266 अतिरिक्त बस सेवाएं चलाएगा. इससे दूसरे राज्यों और औद्योगिक क्षेत्रों में नौकरी करने वाले लोगों को अपने घर पहुंचने में आसानी होगी.
दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से बसों का पूरा शेड्यूल
HRTC की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 6 नवंबर को 134 और 7 नवंबर को 132 अतिरिक्त बस सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. दोनों दिनों के लिए अलग-अलग रूट पर बसों की व्यवस्था की गई है. दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से चलने वाली इन बसों के जरिए प्रदेश के विभिन्न जिलों तक यात्रियों को पहुंचाया जाएगा. 6 नवंबर को दिल्ली से 42, चंडीगढ़ से 69 और बद्दी से 23 अतिरिक्त बस सेवाएं चलेंगी. वहीं, 7 नवंबर को दिल्ली से 49, चंडीगढ़ से 63 और बद्दी से 20 बसें संचालित की जाएंगी. इस तरह दो दिनों में दिल्ली से 91, चंडीगढ़ से 132 और बद्दी से 43 अतिरिक्त बस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी.
दिवाली की शाम स्थानीय बसें नहीं चलेंगी
निगम के अनुसार, 8 नवंबर को दिवाली के दिन शाम 5 बजे से 9 नवंबर की सुबह 8 बजे तक सभी स्थानीय बस सेवाएं बंद रहेंगी. ऐसे में इस दौरान स्थानीय बसों से सफर करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले ही बना लेनी चाहिए.
लंबी दूरी के यात्रियों के लिए भी विशेष व्यवस्था
स्थानीय बस सेवाएं बंद रहने के बावजूद लंबी दूरी के यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा गया है. 8 नवंबर की शाम दिल्ली से शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी और चंबा जैसे प्रमुख स्थानों के लिए आने-जाने के लिए एक-एक बस सेवा संचालित की जाएगी. इससे दिवाली के दिन लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी.
निगम ने यात्रियों को बसों की बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए HRTC की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी है. त्योहार के दौरान भीड़ से बचने के लिए यात्रियों को समय रहते टिकट बुक करने और अपनी यात्रा की योजना बनाने को कहा गया है.
हमीरपुर डिपो से भी चलेंगी स्पेशल बसें
दिवाली पर हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और आसपास के क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए भी 6, 7, 14 और 15 नवंबर को विशेष बसें चलाई जाएंगी. दिल्ली से 6 और 7 नवंबर को करीब 20-20 स्पेशल बसें हमीरपुर, देहरा, ऊना, नालागढ़ और बिलासपुर के लिए चलेंगी, जबकि चंडीगढ़ से 6 नवंबर को 27 और 7 नवंबर को 24 अतिरिक्त बसें संचालित की जाएंगी. इसके साथ ही, त्योहार मनाकर काम पर लौटने वाले लोगों के लिए 14 और 15 नवंबर को दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वापसी की स्पेशल बसें चलाई जाएंगी, जिनमें से अधिकांश में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा होगी और यात्रियों की मांग बढ़ने पर बसों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है.
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