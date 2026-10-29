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दिवाली पर घर लौटना होगा आसान, HRTC चलाएगा 266 स्पेशल बसें, दिल्ली-चंडीगढ़ से मिलेगी सुविधा

हिमाचल जाने वाले यात्रियों के लिए दिवाली पर रहेगी खास व्यवस्था ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: दिवाली पर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए राहत की खबर है. त्योहार के दौरान बसों में भीड़ और सीटों की कमी से बचाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने विशेष व्यवस्था की है. निगम 6 और 7 नवंबर को दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से हिमाचल के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए 266 अतिरिक्त बस सेवाएं चलाएगा.

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को 134 और 7 नवंबर को 132 अतिरिक्त बस सेवाएं चलाई जाएंगी. इन बसों का संचालन यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, ताकि दूसरे राज्यों और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग दिवाली से पहले अपने घर पहुंच सकें.