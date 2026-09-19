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बंद हुई HRTC की दिल्ली-लेह बस सेवा, 26 घंटे के सफर में दुनिया के सबसे ऊंचे और खूबसूरत दर्रों का करवाती है दीदार

बर्फबारी के कारण HRTC ने दिल्ली-लेह बस सेवा को अगले साल तक बंद कर दिया. इस साल 26 मई को ये सेवा शुरू हुई थी.

लेह दिल्ली बस सेवा स्थगित
लेह दिल्ली बस सेवा स्थगित (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 1:36 PM IST

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शिमला: भारत की राजधानी दिल्ली से लेह के लिए चलने वाली एचआरटीसी की बस सेवा अब अगले साल तक के लिए बंद कर दी गई है. अब सैलानियों को भारत की ऊंचाई वाले दर्रे से गुजरने के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा. बीते दिनों केलांग से लेकर लेह के बीच ऊंचाई वाले दर्रे पर हुई बर्फबारी के चलते एचआरटीसी ने यह निर्णय लिया और अब इस बस सेवा को अगले साल ही शुरू किया जाएगा.

बर्फबारी के बाद हर साल सर्दियों में इस बस रूट को बंद कर दिया जाता है. गर्मियों के मौसम में रास्ता खुलने पर इसे दोबारा बहाल किया जाता है. लेह-दिल्ली रूट की ये बस सेवा इस साल 26 मई को शुरू हुई थी और सिर्फ साढ़े तीन महीने ही चल पाई. लेह-दिल्ली रूट की यह बस लेह से सुबह चार बजे चलती है और 26 घंटे का सफर करने के बाद सुबह आठ बजे दिल्ली पहुंचती है. शाम को दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू होकर चंडीगढ़, मंडी, कुल्लू-मनाली, अटल टनल, केलांग होते हुए लेह तक का कुल 990 किलोमीटर का सफर तय करती है. रास्ते में इसके चालक परिचालक भी बदले जाते हैं.

बर्फबारी होते ही बंद हो जाती है बस सेवा

साल 2022 में यह बस सेवा 15 जून को शुरू की गई थी और साल 2023 में यह बस सेवा 20 जून को शुरू की गई थी. इसके बाद साल 2024 में यह बस सेवा 11 जून को शुरू हुई थी. 2025 में 14 जून को ये सेवा बहाल हुई थी. बीते साल भी इस रूट पर एचआरटीसी को 1 लाख 25 हजार रुपए तक कमाई हुई थी. हालांकि इस बस सेवा को सितंबर माह तक चलने के आदेश जारी होते हैं, लेकिन दर्रे पर बर्फबारी न होने पर एचआरटीसी इस बस सेवा को नवंबर माह तक जारी रखता है. उसके बाद दर्रों पर पड़ रही ठंड और बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए बस सेवा को बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस बार सितंबर में बर्फबारी के कारण ये बस सेवा रोक दी गई है.

बस सेवा पर कई लोग निर्भर

सफर का किराया निगम ने 1,839 रुपये रखा है. अटल टनल बनने के बाद अब यह बस रोहतांग दर्रे से नहीं जाती, लेकिन फिर भी अपने सफर में यह दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक चार दर्रों बारालाचा ला (16,020 फीट), नाकी ला (15,547 फीट), लाचुंग ला (16,620 फीट) और तांगलांग ला (17,480 फीट) को पार करती है. अब बस सेवा बंद होने का सबसे ज्यादा असर पर्यटकों, स्थानीय लोगों और सेना में ड्यूटी पर जाने वाले जवानों पर पड़ेगा, जो इस सस्ती सेवा पर निर्भर थे.

हालांकि, अभी लेह-लद्दाख मार्ग पर सभी प्रकार की गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है, लेकिन निगम की इस सस्ती बस सेवा का लाभ अब अगले साल गर्मियों में बर्फ हटने के बाद ही मिल पाएगा. इस संबंध में निगम के केलांग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक अंशित शर्मा ने बताया कि 15 सितंबर से लेह-दिल्ली रूट पर बस सेवा को बंद कर दिया गया है. इस संबंध में निगम के केलांग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक अंशित शर्मा ने बताया कि 15 सितंबर से लेह-दिल्ली रूट पर बस सेवा को बंद कर दिया गया है.

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