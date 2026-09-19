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बंद हुई HRTC की दिल्ली-लेह बस सेवा, 26 घंटे के सफर में दुनिया के सबसे ऊंचे और खूबसूरत दर्रों का करवाती है दीदार

शिमला: भारत की राजधानी दिल्ली से लेह के लिए चलने वाली एचआरटीसी की बस सेवा अब अगले साल तक के लिए बंद कर दी गई है. अब सैलानियों को भारत की ऊंचाई वाले दर्रे से गुजरने के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा. बीते दिनों केलांग से लेकर लेह के बीच ऊंचाई वाले दर्रे पर हुई बर्फबारी के चलते एचआरटीसी ने यह निर्णय लिया और अब इस बस सेवा को अगले साल ही शुरू किया जाएगा.

बर्फबारी के बाद हर साल सर्दियों में इस बस रूट को बंद कर दिया जाता है. गर्मियों के मौसम में रास्ता खुलने पर इसे दोबारा बहाल किया जाता है. लेह-दिल्ली रूट की ये बस सेवा इस साल 26 मई को शुरू हुई थी और सिर्फ साढ़े तीन महीने ही चल पाई. लेह-दिल्ली रूट की यह बस लेह से सुबह चार बजे चलती है और 26 घंटे का सफर करने के बाद सुबह आठ बजे दिल्ली पहुंचती है. शाम को दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू होकर चंडीगढ़, मंडी, कुल्लू-मनाली, अटल टनल, केलांग होते हुए लेह तक का कुल 990 किलोमीटर का सफर तय करती है. रास्ते में इसके चालक परिचालक भी बदले जाते हैं.

बर्फबारी होते ही बंद हो जाती है बस सेवा

साल 2022 में यह बस सेवा 15 जून को शुरू की गई थी और साल 2023 में यह बस सेवा 20 जून को शुरू की गई थी. इसके बाद साल 2024 में यह बस सेवा 11 जून को शुरू हुई थी. 2025 में 14 जून को ये सेवा बहाल हुई थी. बीते साल भी इस रूट पर एचआरटीसी को 1 लाख 25 हजार रुपए तक कमाई हुई थी. हालांकि इस बस सेवा को सितंबर माह तक चलने के आदेश जारी होते हैं, लेकिन दर्रे पर बर्फबारी न होने पर एचआरटीसी इस बस सेवा को नवंबर माह तक जारी रखता है. उसके बाद दर्रों पर पड़ रही ठंड और बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए बस सेवा को बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस बार सितंबर में बर्फबारी के कारण ये बस सेवा रोक दी गई है.