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बस रोककर हाथ-मुंह धो रहे थे चालक-परिचालक, तभी पहाड़ी से गिरा पत्थर, HRTC कंडक्टर की मौत

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले की मयाड़ घाटी में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के एक परिचालक की मौत हो गई. परिचालक ड्यूटी के दौरान बस रूट पर था और सुबह बस रुकने के बाद हाथ-मुंह धो रहा था. इसी दौरान अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर गिरा, जो सीधे उसके सिर पर आ लगा. गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे एचआरटीसी महकमे में शोक की लहर है.

जानकारी के अनुसार, हादसा मयाड़ नाला के पास हुआ. बस चालक ने प्राकृतिक जल स्रोत के समीप बस रोकी थी, ताकि चालक और परिचालक हाथ-मुंह धो सकें. इसी दौरान अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरा और परिचालक ज्ञान सिंह उसके नीचे आ गए. पत्थर सिर पर लगने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे की सूचना मिलते ही उदयपुर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है. एचआरटीसी केलंग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक अंचित शर्मा ने बताया कि मृतक परिचालक ज्ञान सिंह जिला मंडी के जोगिंद्रनगर क्षेत्र के रहने वाले थे. उनके परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है. निगम की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.