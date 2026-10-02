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52 साल का सफर, 733 बसों से 3300 के पार पहुंचा एचआरटीसी का बेड़ा, पहाड़ों की लाइफलाइन बनी निगम की बसें

HRTC ने अपने गठन के 52 वर्ष पूरे कर लिए हैं. 2 अक्टूबर 1974 को एचआरटीसी की स्थापना हुई थी.

एचआरटीसी के गठन के 52 साल पूरे
एचआरटीसी के गठन के 52 साल पूरे (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 8:00 PM IST

4 Min Read
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शिमला: पहाड़ों की घुमावदार सड़कों से लेकर देश की राजधानी और पड़ोसी राज्यों तक पांच दशक से अधिक समय से हिमाचल की सड़कों पर दौड़ती एचआरटीसी की बसें महज परिवहन का साधन नहीं, ये प्रदेश की जीवनरेखा बन चुकी हैं। गांव के दूरदराज इलाकों से लेकर शहरों की चहल-पहल तक, शिक्षा से लेकर रोजगार और अस्पताल से लेकर बाजार तक पहुंच आसान बनाने में हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अहम भूमिका निभाई है. कभी 733 बसों और 379 रूटों से शुरू हुआ यह सफर अब करीब 3300 से अधिक बसों और लगभग 3700 रूटों तक पहुंच चुका है. शुक्रवार को एचआरटीसी ने अपने गठन के 52 वर्ष पूरे कर लिए.

हिमाचल में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विकास की शुरुआत प्रदेश के गठन के शुरुआती वर्षों में हुई थी. वर्ष 1949-50 के दौरान परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू हुई. इसके बाद वर्ष 1958 में पंजाब सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और रेलवे के संयुक्त उपक्रम के रूप में मंडी-कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन किया गया. 2 अक्टूबर 1974 को मंडी-कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के साथ विलय हुआ और इसी के साथ हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी एचआरटीसी अस्तित्व में आया. स्थापना के समय निगम के पास 733 बसें थीं और 379 रूटों पर सेवाएं संचालित की जाती थीं. पांच दशक से अधिक के सफर में निगम का नेटवर्क लगातार विस्तारित हुआ और आज एचआरटीसी करीब 3300 से अधिक बसों के साथ लगभग 3700 रूटों पर सेवाएं संचालित कर रहा है.

2 अक्टूबर 1974 को मंडी-कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के साथ विलय
2 अक्टूबर 1974 को मंडी-कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के साथ विलय (FILE PHOTO)

12 जिलों से पड़ोसी राज्यों तक पहुंचा नेटवर्क

एचआरटीसी आज हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों के दूरदराज क्षेत्रों को जोड़ने के साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक अपनी बस सेवाएं संचालित करता है. निगम की बसें देश के कठिनतम मोटर मार्गों पर भी यात्रियों को सफर कराती हैं. लेह-दिल्ली, शिमला-काजा, कुल्लू-काजा, मनाली-रिकांगपिओ और केलांग-लेह जैसे चुनौतीपूर्ण रूट एचआरटीसी की विशिष्ट पहचान बन चुके हैं. इनमें लेह-दिल्ली रूट करीब 1200 किलोमीटर लंबा है. इन रूटों पर बस सेवा संचालित करना न केवल यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है, ये हिमाचल के परिवहन नेटवर्क की भौगोलिक चुनौती को भी दर्शाता है.

एचआरटीसी के गठन के 52 साल पूरे
एचआरटीसी के गठन के 52 साल पूरे (FILE PHOTO)

बसों के साथ बढ़ता गया यात्रियों का भरोसा

एचआरटीसी के पांच दशक से अधिक के सफर में बसों और रूटों की संख्या बढ़ने के साथ यात्रियों का दायरा भी लगातार विस्तृत हुआ. प्रदेश के दुर्गम गांवों को सड़कों के माध्यम से शहरों से जोड़ने में निगम की बस सेवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. छात्रों के लिए शिक्षण संस्थानों तक पहुंच, मरीजों के लिए अस्पताल, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, किसानों-बागवानों के लिए बाजार और पर्यटकों के लिए गंतव्य तक पहुंच आसान बनाने में एचआरटीसी की सेवाएं महत्वपूर्ण कड़ी बनी हैं. अब निगम के सामने बदलती परिवहन जरूरतों के अनुरूप सेवाओं को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने की चुनौती है.

चार डिवीजन 31 डिपो और प्रशिक्षण संस्थान
3300 से अधिक बसों के साथ लगभग 3700 रूटों पर सेवाएं संचालित कर रहा है एचआरटीसी (FILE PHOTO)

400 इलेक्ट्रिक बसों से हरित परिवहन की ओर

एचआरटीसी के सफर में अब एक बड़ा बदलाव इलेक्ट्रिक बसों के रूप में दिखाई दे रहा है. निगम के बेड़े में करीब 400 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो चुकी हैं. इससे डीजल पर निर्भरता कम करने और सार्वजनिक परिवहन को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य को बढ़ावा मिला है. इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का दायरा भी धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है. आने वाले समय में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एचआरटीसी के परिवहन नेटवर्क का अहम हिस्सा बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

वोल्वो से ऑनलाइन बुकिंग तक, बदलता गया सफर

एचआरटीसी ने समय के साथ अपनी सेवाओं में तकनीकी और आधुनिक बदलाव भी किए हैं. उत्तर भारत में सरकारी स्तर पर वोल्वो बस सेवा शुरू करने वाले शुरुआती परिवहन निगमों में एचआरटीसी शामिल रहा. निगम के बेड़े में करीब 130 वोल्वो बसें हैं. इसके साथ ऑनलाइन टिकट बुकिंग, एयर कंडीशंड बसों और यात्रियों के लिए चार्जिंग पोर्ट जैसी सुविधाओं ने परिवहन सेवाओं को आधुनिक स्वरूप दिया है.

चार डिवीजन 31 डिपो और प्रशिक्षण संस्थान
400 इलेक्ट्रिक बसों से हरित परिवहन की ओर (FILE PHOTO)

चार डिवीजन, 31 डिपो और प्रशिक्षण संस्थान

एचआरटीसी का मुख्यालय शिमला में है. निगम के शिमला, मंडी, हमीरपुर और धर्मशाला में चार डिवीजन हैं. इसके अलावा 31 डिपो और 11 सब-डिपो संचालित हो रहे हैं. मंडी, परवाणू और जस्सूर में बस बॉडी निर्माण के अलावा टायर री-ट्रेडिंग से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं. चालकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रदेश में कई ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान भी संचालित किए जा रहे हैं.

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