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52 साल का सफर, 733 बसों से 3300 के पार पहुंचा एचआरटीसी का बेड़ा, पहाड़ों की लाइफलाइन बनी निगम की बसें

एचआरटीसी के गठन के 52 साल पूरे ( FILE PHOTO )

शिमला: पहाड़ों की घुमावदार सड़कों से लेकर देश की राजधानी और पड़ोसी राज्यों तक पांच दशक से अधिक समय से हिमाचल की सड़कों पर दौड़ती एचआरटीसी की बसें महज परिवहन का साधन नहीं, ये प्रदेश की जीवनरेखा बन चुकी हैं। गांव के दूरदराज इलाकों से लेकर शहरों की चहल-पहल तक, शिक्षा से लेकर रोजगार और अस्पताल से लेकर बाजार तक पहुंच आसान बनाने में हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अहम भूमिका निभाई है. कभी 733 बसों और 379 रूटों से शुरू हुआ यह सफर अब करीब 3300 से अधिक बसों और लगभग 3700 रूटों तक पहुंच चुका है. शुक्रवार को एचआरटीसी ने अपने गठन के 52 वर्ष पूरे कर लिए.

हिमाचल में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विकास की शुरुआत प्रदेश के गठन के शुरुआती वर्षों में हुई थी. वर्ष 1949-50 के दौरान परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू हुई. इसके बाद वर्ष 1958 में पंजाब सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और रेलवे के संयुक्त उपक्रम के रूप में मंडी-कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन किया गया. 2 अक्टूबर 1974 को मंडी-कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के साथ विलय हुआ और इसी के साथ हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी एचआरटीसी अस्तित्व में आया. स्थापना के समय निगम के पास 733 बसें थीं और 379 रूटों पर सेवाएं संचालित की जाती थीं. पांच दशक से अधिक के सफर में निगम का नेटवर्क लगातार विस्तारित हुआ और आज एचआरटीसी करीब 3300 से अधिक बसों के साथ लगभग 3700 रूटों पर सेवाएं संचालित कर रहा है. 2 अक्टूबर 1974 को मंडी-कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के साथ विलय (FILE PHOTO) 12 जिलों से पड़ोसी राज्यों तक पहुंचा नेटवर्क एचआरटीसी आज हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों के दूरदराज क्षेत्रों को जोड़ने के साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक अपनी बस सेवाएं संचालित करता है. निगम की बसें देश के कठिनतम मोटर मार्गों पर भी यात्रियों को सफर कराती हैं. लेह-दिल्ली, शिमला-काजा, कुल्लू-काजा, मनाली-रिकांगपिओ और केलांग-लेह जैसे चुनौतीपूर्ण रूट एचआरटीसी की विशिष्ट पहचान बन चुके हैं. इनमें लेह-दिल्ली रूट करीब 1200 किलोमीटर लंबा है. इन रूटों पर बस सेवा संचालित करना न केवल यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है, ये हिमाचल के परिवहन नेटवर्क की भौगोलिक चुनौती को भी दर्शाता है. एचआरटीसी के गठन के 52 साल पूरे (FILE PHOTO) बसों के साथ बढ़ता गया यात्रियों का भरोसा