ETV Bharat / state

हिमाचल में दिवाली पर 5 बजे के बाद नहीं चलेंगी HRTC बसें

वहीं, राजधानी शिमला में निजी बसें दिनभर चलती रहेंगी, लेकिन शाम को सात बजे के बाद निजी बसों के पहिए भी थम जाएंगे. ये फैसला दिवाली के दिन शहर में लक्ष्मी पूजा के दौरान बढ़ने वाले यातायात दबाव और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दिवाली के दिन यानी 20 अक्टूबर को 5 बजे के बाद एचआरटीसी की बसें नहीं चलेंगी. राजधानी शिमला समेत प्रदेशभर के सभी बस अड्डों से 5 बजे के बाद लोकल रूटों पर एचआरटीसी बसें नहीं चलेंगी. ऐसे में लोकल रूटों पर बसों से जाने वाले यात्रियों को समय से पहले घरों की ओर जाना होगा.

निजी बस ऑपरेटरों की लोगों से अपील

एचआरटीसी अधिकारियों के मुताबिक शाम तक सभी रूटों की बसें अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचा दी जाएंगी, ताकि ड्राइवर व कंडक्टर भी अपने परिवारों के साथ त्योहार मना सकें. वहीं, शिमला शहर में चलने वाली निजी बसों का संचालन भी साढ़े 7 बजे के बाद बंद रहेगा. निजी बस ऑपरेटरों ने भी लोगों से अपील की है कि दिवाली की शाम को वे घर जाने के लिए समय रहते बसों का उपयोग करें.