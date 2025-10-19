हिमाचल में दिवाली पर 5 बजे के बाद नहीं चलेंगी HRTC बसें
निजी बसों के लिए भी दिवाली के दिन समय निर्धारित किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 10:30 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में दिवाली के दिन यानी 20 अक्टूबर को 5 बजे के बाद एचआरटीसी की बसें नहीं चलेंगी. राजधानी शिमला समेत प्रदेशभर के सभी बस अड्डों से 5 बजे के बाद लोकल रूटों पर एचआरटीसी बसें नहीं चलेंगी. ऐसे में लोकल रूटों पर बसों से जाने वाले यात्रियों को समय से पहले घरों की ओर जाना होगा.
7 बजे के बाद नहीं चलेंगी निजी बसें
वहीं, राजधानी शिमला में निजी बसें दिनभर चलती रहेंगी, लेकिन शाम को सात बजे के बाद निजी बसों के पहिए भी थम जाएंगे. ये फैसला दिवाली के दिन शहर में लक्ष्मी पूजा के दौरान बढ़ने वाले यातायात दबाव और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है.
निजी बस ऑपरेटरों की लोगों से अपील
एचआरटीसी अधिकारियों के मुताबिक शाम तक सभी रूटों की बसें अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचा दी जाएंगी, ताकि ड्राइवर व कंडक्टर भी अपने परिवारों के साथ त्योहार मना सकें. वहीं, शिमला शहर में चलने वाली निजी बसों का संचालन भी साढ़े 7 बजे के बाद बंद रहेगा. निजी बस ऑपरेटरों ने भी लोगों से अपील की है कि दिवाली की शाम को वे घर जाने के लिए समय रहते बसों का उपयोग करें.
"दिवाली के दिन शाम 5 बजे से लेकर अगली सुबह यानी 21 अगस्त को सुबह 8 बजे तक कोई भी लोकल सेवा प्रदेशभर में नहीं चलेगी. इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए दिवाली के दिन शाम को दिल्ली, चंडीगढ़ और हरिद्वार व अन्य प्रमुख स्थलों को एक-एक लांग रूट पर बस चलाई जाएगी. निगम प्रबंधन ने दिवाली से 3 दिन पहले दिल्ली, चंडीगढ़ व बद्दी से हिमाचल के विभिन्न जिलों व स्थलों के लिए 257 स्पेशल बसें चलाई गई हैं." - निपुण जिंदल, एमडी, एचआरटीसी