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हिमाचल में सड़क से नीचे पलटी HRTC बस, ड्राइवर-कंडक्टर और यात्री घायल

हिमाचल में एक बार फिर से एचआरटीसी बस हादसे का शिकार हुआ है. सड़क से बस पलटने से बड़ा हादसा.

HRTC bus overturned in Sarkaghat
सड़क से नीचे पलटी HRTC बस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 12:51 PM IST

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मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. थाना चौकी क्षेत्र से सरकाघाट की ओर आ रही एचआरटीसी की एक सरकारी बस भटेड़ा चौकी के समीप अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गई. राहत की बात यह रही कि बस गहरी खाई में गिरने के बजाय सड़क के किनारे निचली ओर फंस गई, जिससे संभावित बड़ा हादसा टल गया.

सरकाघाट में एचआरटीसी बस सड़क से पलटी

जानकारी के अनुसार यह घटना सुबह करीब 10 बजे की है. उस समय बस में चालक और परिचालक के अलावा केवल एक यात्री सवार था. बस के सड़क से नीचे पलटते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए. हादसे में चालक, परिचालक और यात्री को मामूली चोटें आई हैं. घायलों को फौरन उपचार के लिए नागरिक अस्पताल बलद्वाड़ा पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया. डॉक्टरों के अनुसार, तीनों की स्थिति खतरे से बाहर है.

HRTC bus overturned in Sarkaghat
हादसे में ड्राइवर-कंडक्टर और यात्री घायल (ETV Bharat)

चालक-परिचालक समेत एक यात्री घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस सड़क से नीचे लुढ़कने के बाद एक स्थान पर जाकर अटक गई. यदि बस वहां न रुकती और आगे गहरी ढलान की ओर चली जाती तो हादसा कहीं अधिक गंभीर हो सकता था और जान-माल का भारी नुकसान होने की आशंका थी. घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

HRTC bus overturned in Sarkaghat
सरकाघाट में सड़क से पलटी HRTC बस (ETV Bharat)

फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक तौर पर तकनीकी खराबी, सड़क की स्थिति अथवा चालक द्वारा वाहन पर नियंत्रण खोने जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

HRTC bus overturned in Sarkaghat
अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलटी बस (ETV Bharat)

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि, "भटेड़ा चौकी के समीप एक सरकारी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है. हादसे में चालक, परिचालक और एक यात्री को मामूली चोटें आई हैं तथा सभी सुरक्षित हैं. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है."

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