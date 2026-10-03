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सड़क किनारे पलटी HRTC बस, बाल-बाल बची सवारियां

मोड़ काटते हुए अनियंत्रित हुई एचआरटीसी बस, हादसे में 6 लोग घायल.

HRTC bus Accident
हादसे का शिकार हुई एचआरटीसी बस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 11:00 AM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में आए दिन सड़क हादसों के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला कुल्लू जिले का है. जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते बाशिंग में सुबह मनाली से पठानकोट जा रही एचआरटीसी की बस सड़क किनारे मोड़ पर पलट गई. वहीं, इस सड़क हादसे में बस में सवार छह लोग घायल हो गए हैं. जिन्हें इलाज के लिए कुल्लू अस्पताल में भर्ती किया गया है.

"एचआरटीसी की बस नंबर HP-38-9738 मनाली से पठानकोट जा रही थी, जो कि सड़क हादसे का शिकार हो गई. घटना में 6 लोग घायल हुए हैं. सूचना मिलते ही कुल्लू पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है." - अभिषेक सेकर, एसपी कुल्लू

मोड़ काटते हुए अनकंट्रोल हुई बस

एसपी कुल्लू अभिषेक सेकर ने बताया कि एचआरटीसी की बस सुबह मनाली से पठानकोट की ओर जा रही थी. इस दौरान बाशिंग में मोड काटते समय बस का नियंत्रण खो गया और बस सड़क किनारे जा गिरी. सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को बस से बाहर निकाला गया. जिसके बाद सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए ढालपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया. अब कुल्लू पुलिस हादसे के कारणों की छानबीन कर रही है.

ड्राइवर-कंडक्टर समेत 6 घायल

एसपी कुल्लू अभिषेक सेकर ने बताया कि हादसे के दौरान एचआरटीसी बस में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ 4 अन्य लोग सवार थे. बस ड्राइवर की पहचान मनमोहन सिंह और कंडक्टर की पहचान प्रवीण के तौर पर हुई है. कुल्लू पुलिस की टीम ने हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है. गौरतलब है कि प्रदेश में सड़क हादसों का दौर थम नहीं रहा है. आए दिन सड़क हादसों के मामले सामने आ रहे हैं.

घायलों की पहचान

  1. श्याम लाल निवासी बाश्कोला, कुल्लू
  2. किशन थापा निवासी बंदरोल, कुल्लू
  3. छाया देवी निवासी कुठेड़, पठानकोट
  4. रमेश कुमार निवासी कुठेड़, पठानकोट
  5. मनमोहन सिंह निवासी बहुट, कांगड़ा
  6. प्रवीण निवासी खानी नूरपुर, कांगड़ा

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