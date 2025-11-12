ETV Bharat / state

सवारियों से भरी HRTC बस में लगी आग, घटना के समय 25 से अधिक लोग थे सवार

मंडी: हिमाचल पथ परिवहन निगम हजारों यात्रियों को रोजाना अपनी मंजिल तक पहुंचता है. दूर दराज के लोगों के लिए ये भरोसे का साथी है, लेकिन लंबे समय से एचआरटीसी बसों में आ रही तकनीकी खामियों के कारण लोगों को परेशान होना पड़ा रहा है. अब हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया, जब यात्रियों से भरी हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बस में अचानक आग लगने की घटना आई. ये घटना सरकाघाट उपमंडल के अंतर्गत बल्द्वाड़ा-खल्याणा-सुंदरनगर मार्ग पर खल्याणा गांव के पास पेश आई है.

जानकारी के अनुसार बस (नंबर HP 31बी 3781) बल्द्वाड़ा से सुंदरनगर की ओर जा रही थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही बस खल्याणा के पास पहुंची तो इंजन वाले हिस्से से अचानक धुआं उठना शुरू हो गया. खतरा भांपते हुए चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर रोका. बस रुकते ही इंजन में आग भड़क उठी. चालक और परिचालक ने बिना समय गंवाए बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. लगभग 25 से अधिक यात्रियों ने समय रहते बस से निकलकर अपनी जान बचाई. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी बस सवार को कोई क्षति नहीं पहुंची और घटना के कारण मार्ग पर कुछ समय तक यातायात बाधित रहा.

तकनीकी खराबी का पुराना मामला भी उठा