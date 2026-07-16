एक दिन पहले जिस रूट पर खाई में गिरी थी बस, उसी रूट पर फिर हादसा, HRTC BUS से धुआं निकलने से यात्रियों में मची अफरातफरी
बुधवार को इसी रूट पर एक एचआरटीसी बस खाई में जा गिरी थी. हादसे में तीन लोगों की मौत हो चुकी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 1:56 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 2:17 PM IST
रामपुर: शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में एचआरटीसी बसों को लेकर यात्रियों की चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही है. जिस रूट पर एक दिन पहले हुए दर्दनाक बस हादसे में तीन लोगों की मौत हुई थी, उसी रूट पर गुरुवार को एक और एचआरटीसी बस तकनीकी खराबी आ गई. चलते-चलते बस के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे यात्रियों में अफरातफरी मच गई. हालांकि चालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया और बड़ा हादसा टल गया.
चलते-चलते इंजन से उठने लगा धुआं
जानकारी के अनुसार, रामपुर-बाघी मार्ग पर चल रही एचआरटीसी बस के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा. धुआं देखकर यात्रियों में आग लगने की आशंका से हड़कंप मच गया. चालक ने बिना समय गंवाए बस को सड़क किनारे रोका और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ.
एक दिन पहले इसी क्षेत्र में हुआ था बड़ा हादसा
गौरतलब है कि बुधवार शाम रामपुर-खड़ाहण-कोटाधार-खोलीघाट मार्ग पर गरटोला के पास एचआरटीसी बस खाई में जा गिरी थी. बस में 24 यात्री सवार थे. इस दर्दनाक हादसे में बस के परिचालक समेत तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 यात्री घायल हुए हैं. कई घायलों का अभी भी अस्पताल में उपचार चल रहा है. ऐसे में अगले ही दिन उसी क्षेत्र में बस की तकनीकी खराबी ने यात्रियों की चिंता और बढ़ा दी है.
भाजपा ने उठाए बसों की हालत पर सवाल
रामपुर से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी कौल सिंह नेगी ने इस घटना के बाद एचआरटीसी की बसों की स्थिति पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि रामपुर डिपो की सरकारी बसों का बीच रास्ते में खराब होना अब आम बात बन चुकी है. उनका आरोप है कि गुरुवार सुबह रामपुर-बाघी रूट पर भेजी गई बस भी रास्ते में खराब हो गई, जबकि उसमें स्कूली बच्चे और अन्य यात्री सवार थे. उन्होंने कहा कि जर्जर बसों को सड़कों पर उतारना यात्रियों की सुरक्षा के साथ गंभीर लापरवाही है.
लोगों ने उठाई सुरक्षित बसों की मांग
लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों ने एचआरटीसी से सभी बसों की तकनीकी जांच कराने, नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने और पुरानी बसों को जल्द बदलने की मांग की है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में बड़े हादसों का खतरा बना रहेगा.
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