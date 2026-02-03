ETV Bharat / state

Himachal Bus Accident: उत्तराखंड-हिमाचल सीमा पर खाई में गिरी HRTC बस, 3 लोगों की मौत

नेरवा से पांवटा साहिब जा रही एचआरटीसी बस उत्तराखंड में खाई में गिरी. हादसे की वजह पास लेते वक्त डंगा बैठना बताया जा रहा है.

खाई में गिरी एचआरटीसी बस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 11:34 AM IST

Updated : February 3, 2026 at 1:51 PM IST

शिमला/देहरादून: शिमला जिले के चौपाल से पांवटा साहिब जा रही हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन (HRTC) उत्तराखंड के क्वानू में गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई यात्री घायल हैं. हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इस हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि बस में 32 लोग सवार थे. ये बस चौपाल से वाया उत्तराखंड पांवटा साहिब जा रही थी.

उत्तराखंड-हिमाचल सीमा पर खाई में गिरी HRTC बस

हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि HRTC की ये बस उत्तराखंड के क्वानू में पास लेते वक्त डंगा बैठने की वजह से गहरी खाई में गिर गई. हादसे की सूचना मिलते ही शिमला और सिरमौर से HRTC के अधिकारियों का दल घटनास्थल के लिए रवाना हो चुका है. इसके अलावा चौपाल से SDM, DySP और RTO नाहन को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं.

उत्तराखंड में खाई में गिरी HRTC बस (ETV Bharat)

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है, "चौपाल से वाया उत्तराखंड पांवटा साहिब जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बस के उत्तराखंड के क्वाणु में (पास लेते हुए, डंगा बैठने से) गहरी खाई में गिरने की अत्यंत दु:खद सूचना प्राप्त हुई है. कंडक्टर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस हादसे में 3 लोगों की दु:खद मृत्यु की सूचना है. बस में लगभग 32 यात्री सवार थे. घटना की सूचना मिलते ही शिमला और सिरमौर से HRTC के अधिकारियों का दल घटनास्थल के लिए रवाना हो चुका है तथा चौपाल से SDM, DySP एवं RTO नाहन को मौके पर पहुँचने के निर्देश दिए. इस गंभीर स्थिति में उत्तराखंड सरकार से भी सहयोग का आग्रह किया गया है. हम दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं."

मृतकों की सूची

  1. यास्मीन बेगम W/O नेक मोहम्मद (उम्र- 46 वर्ष) ग्राम - क्यारला नेरवा (HP)
  2. रिचा W/O बिरेंद्र (उम्र- 30 वर्ष), ग्राम- विज़मल, नेरवा (HP)
  3. धन बहादुर, ग्राम क्यारला नेरवा (HP)

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी डीसी शिमला से फोन पर जानकारी ली है. डीसी शिमला के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के अधिकारी मौके पर रवाना हो चुके हैं और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने डीसी शिमला को आदेश दिए हैं कि अगर एमरजेंसी हालात हों तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया जाए. मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए और घायलों को तुरंत सर्वोत्तम चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं.

दुर्घटना पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री ने प्रशासन को दिए ये निर्देश

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पर अधिकारियों से बात करते हुए एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, "नेरवा डिपो की चौपाल–पांवटा मार्ग पर जा रही बस के उत्तराखंड में दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है. इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके दुःख में मैं पूरी संवेदना के साथ सहभागी हूं. मैंने दूरभाष के माध्यम से ज़िला प्रशासन से स्थिति की जानकारी ली है तथा घटनास्थल के स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए और घायलों को तुरंत सर्वोत्तम चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में धैर्य एवं संबल दें. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं."

बस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत

अभी एक महीना भी नहीं बीता था कि एक और दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है. हरिपुरधार बस हादसे में जहां 14 लोगों की मौत हो गई थी तो वहीं उत्तराखंड सीमा पर क्वानू के पास HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो चुकी है. हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की एक बस ( HP 66A 2588) बुधवार (3 फरवरी) सुबह उत्तराखंड के क्वाणु क्षेत्र के पास भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई. हादसा सुबह करीब 9:30 बजे क्वाणु के पास शूदोई खड्ड में हुआ, जब बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी.

बस चौपाल-नेरवा से वाया विकासनगर (उत्तराखंड) होकर पांवटा साहिब की तरफ जा रही थी. बस में कुल 32 यात्री सवार थे. स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. अब तक मिली सूचना के मुताबिक चार यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 29 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को विकासनगर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है. पांवटा साहिब SDM और DSP विकास नगर सिविल अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने पहुंचे हैं. विकास नगर पहुंचे पांवटा साहिब के SDM गुंजीत सिंह चीमा ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि, इस हादसे में कुल 3 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, ड्राइवर अस्तपात में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भी प्रशासन से फोन पर बातचीत कर गंभीर घायल को एयरलिफ्ट करने की भी बात कही है. वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने कहा है कि प्रशासन एक्टिव मोड में है. जरूरत पड़ी तो घायलों को एयरलिफ्ट कर देहरादून पहुंचाया जाएगा. फिलहाल घायलों का उपचार जारी है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जताया दुख

वहीं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हादसे पर दुख जताया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर हादसे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, "चौपाल से उत्तराखंड होते हुए पांवटा साहिब जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के उत्तराखंड के क्वाणु में दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत ह्रदय विदारक और पीड़ादायक है. दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार 32 यात्रियों में से 3 यात्रियों का दुःखद निधन हुआ है और अन्य घायल हैं। मेरी संवेदनाएं सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें, शोक संतप्त परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें एवं सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें. साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल सरकार से आग्रह है कि सभी यात्रियों की हर संभव सहायता करें और उन्हें बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएं. ॐ शांति!"

Last Updated : February 3, 2026 at 1:51 PM IST

