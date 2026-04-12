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ड्यूटी पर HRTC कंडक्टर से मारपीट, मामूली बात पर युवाओं ने किया हमला

हिमाचल प्रदेश में HRTC कंडक्टर से कुछ युवकों ने बेरहमी से मारपीट की है.

HRTC Bus Conductor Assaulted
HRTC कंडक्टर से मारपीट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 5:38 PM IST

3 Min Read
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मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर क्षेत्र में एचआरटीसी के एक कंडक्टर के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है. एचआरटीसी कर्मचारियों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक युवक ने अपने साथियों को मौके पर बुलाकर कंडक्टर पर सुनियोजित हमला करवाया है.

क्यों हुई कंडक्टर-युवक के बीच हाथापाई ?

डीएसपी लोकेंद्र नेगी ने बताया कि शनिवार शाम खुड्डी से जोगिंदर नगर की ओर जा रही एचआरटीसी बस को रास्ते में खड़ी एक स्कूटी के कारण आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही थी. इस पर कंडक्टर ने स्कूटी चालक से स्कूटी को हटाने को कहा. आरोप है कि इसी बात पर आरोपी युवक भड़क गया और उसने कंडक्टर के साथ पहले गाली-गलौज की और फिर हाथापाई शुरू कर दी. मामला उस समय और गंभीर हो गया जब आरोपी युवक ने फोन कर अपने साथियों को मौके पर बुला लिया. कुछ ही देर में पहुंचे युवकों ने मिलकर कंडक्टर पर हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपियों ने कंडक्टर को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया.

"शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले में जांच जारी है. क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी." - डीएसपी लोकेंद्र नेगी

HRTC कंडक्टर यूनियन ने दी आंदोलन की चेतावनी

एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के उपाध्यक्ष नवीन ठाकुर और मीडिया प्रभारी ललित राजपूत ने आरोप लगाया है कि पीड़ित कंडक्टर पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि वह न्याय की मांग कर रहा है. घटना के विरोध में एचआरटीसी कर्मचारियों में भारी रोष है. कर्मचारियों ने संबंधित रूट पर चलने वाली तीन बस सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. उनका कहना है कि अगर ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा भी खतरे में है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे. कर्मचारी यूनियन और स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

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