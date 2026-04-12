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ड्यूटी पर HRTC कंडक्टर से मारपीट, मामूली बात पर युवाओं ने किया हमला

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर क्षेत्र में एचआरटीसी के एक कंडक्टर के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है. एचआरटीसी कर्मचारियों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक युवक ने अपने साथियों को मौके पर बुलाकर कंडक्टर पर सुनियोजित हमला करवाया है.

क्यों हुई कंडक्टर-युवक के बीच हाथापाई ?

डीएसपी लोकेंद्र नेगी ने बताया कि शनिवार शाम खुड्डी से जोगिंदर नगर की ओर जा रही एचआरटीसी बस को रास्ते में खड़ी एक स्कूटी के कारण आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही थी. इस पर कंडक्टर ने स्कूटी चालक से स्कूटी को हटाने को कहा. आरोप है कि इसी बात पर आरोपी युवक भड़क गया और उसने कंडक्टर के साथ पहले गाली-गलौज की और फिर हाथापाई शुरू कर दी. मामला उस समय और गंभीर हो गया जब आरोपी युवक ने फोन कर अपने साथियों को मौके पर बुला लिया. कुछ ही देर में पहुंचे युवकों ने मिलकर कंडक्टर पर हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपियों ने कंडक्टर को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया.