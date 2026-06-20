बद्दी जा रही एचआरटीसी बस में लगी आग, सवारियों में मची अफरा-तफरी
ऊना के रेड लाइट चौक के पास HRTC बस में आग लग गई. समय रहते सभी यात्रियों को बाहर निकाल दिया गया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 2:44 PM IST
ऊना: शहर में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब तलवाड़ा से बद्दी जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की एक चलती बस में अचानक आग लग गई. यह घटना ऊना शहर के रेड लाइट चौक के समीप हुई, जहां बस के इंजन वाले हिस्से से पहले धुआं निकलना शुरू हुआ और देखते ही देखते आग की लपटें दिखाई देने लगीं. बस में उस समय बड़ी संख्या में यात्री सवार थे, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
हालांकि चालक सतीश कुमार और परिचालक ने सूझबूझ और तत्परता का परिचय देते हुए बस को तुरंत सुरक्षित स्थान पर रोककर सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया. इसके बाद उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार डीजल रिसाव के कारण आग लगी थी. चालक-परिचालक की सतर्कता के चलते कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार एचआरटीसी बस शनिवार सुबह तलवाड़ा से यात्रियों को लेकर ऊना पहुंची थी. बस स्टैंड से बाहर निकलकर रेड लाइट चौक के पास पहुंचते ही बस के इंजन वाले हिस्से से धुआं निकलना शुरू हो गया. देखते ही देखते इंजन के समीप आग की लपटें दिखाई देने लगीं. स्थिति को भांपते हुए चालक सतीश कुमार और परिचालक ने तुरंत बस को सुरक्षित स्थान पर रोका और सभी यात्रियों को बस से नीचे उतार दिया. इसके बाद आग बुझाने के उपलब्ध साधनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया.
चालक सतीश कुमार ने बताया कि 'डीजल लीक होने के कारण इंजन के पास आग लगी थी, लेकिन समय रहते उसे बुझा लिया गया. घटना में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ. बाद में यात्रियों को दूसरी बस के माध्यम से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया.' घटना के चलते कुछ समय के लिए क्षेत्र में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई, लेकिन चालक और परिचालक की सतर्कता के कारण संभावित बड़ा हादसा टल गया.
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