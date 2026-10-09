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भीषण हादसा! सवारियों से भरी HRTC बस 50 मीटर नीचे लुढ़की, एक की मौत 20 से अधिक यात्री घायल, CM ने जताया दुख

हिमाचल में एचआरटीसी बस एक्सीडेंट ( ETV Bharat )

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब यात्रियों से भरी बस सढ़क ने नीचे लुढ़क गई. रामपुर उपमंडल के डंसा गांव के पास एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है. डंसा से रामपुर की ओर आ रही बस सुबह करीब आठ बजे सड़क से करीब 50 मीटर नीचे जा गिरी. हादसे के वक्त बस में करीब 35 लोग सवार थे. दुर्घटना में कई यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है.

बस हादसे में एक यात्री की मौत, कई घयाल एसएचओ रामपुर रमेश नेगी ने बताया कि, "एचआरटीसी बस एचपी-06ए-5159 रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रायशरण के पास हादसे का शिकार हुई. बस में कुल 25 लोग सवार थे. हादसे में घायल वंश नेगी पुत्र सुरंजन गांव कराली की खनेरी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. वह डाकघर डंसा, तहसील रामपुर, जिला शिमला का रहने वाला था. 24 यात्रियों का इलाज खनेरी अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं."