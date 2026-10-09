भीषण हादसा! सवारियों से भरी HRTC बस 50 मीटर नीचे लुढ़की, एक की मौत 20 से अधिक यात्री घायल, CM ने जताया दुख
हिमाचल में एक बार फिर से यात्रियों से भरी एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है. हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 10:51 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 11:54 AM IST
रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब यात्रियों से भरी बस सढ़क ने नीचे लुढ़क गई. रामपुर उपमंडल के डंसा गांव के पास एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है. डंसा से रामपुर की ओर आ रही बस सुबह करीब आठ बजे सड़क से करीब 50 मीटर नीचे जा गिरी. हादसे के वक्त बस में करीब 35 लोग सवार थे. दुर्घटना में कई यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है.
बस हादसे में एक यात्री की मौत, कई घयाल
एसएचओ रामपुर रमेश नेगी ने बताया कि, "एचआरटीसी बस एचपी-06ए-5159 रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रायशरण के पास हादसे का शिकार हुई. बस में कुल 25 लोग सवार थे. हादसे में घायल वंश नेगी पुत्र सुरंजन गांव कराली की खनेरी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. वह डाकघर डंसा, तहसील रामपुर, जिला शिमला का रहने वाला था. 24 यात्रियों का इलाज खनेरी अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं."
हादसे पर CM सुक्खू ने जताया दुख
बस हादसे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख जताया है. सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "शिमला जिला के रामपुर बुशहर में सनेई रूट पर HRTC बस के खाई में गिरने से एक व्यक्ति के निधन और कई अन्य लोगों के घायल होने का समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यथित है. इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोक-संतप्त परिवार के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजन को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. स्थानीय प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार एवं हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं."
50 मीटर नीचे लुढ़की एचआरटीसी बस
एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि, "हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए. घायलों को स्थानीय लोगों ने निजी वाहनों की मदद से महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर (एमजीएमएससी), खनेरी पहुंचाया. घटनास्थल पर एंबुलेंस भी पहुंच गई. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम को अलर्ट रखा गया और घायलों का उपचार शुरू किया गया. हादसे में गंभीर रूप से घायल दो यात्रियों का खनेरी अस्पताल में उपचार जारी है."
बस में सवार थे करीब 35 लोग
एसडीएम रामपुर ने बताया कि, प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन विभाग और वन विभाग की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है. हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक सूचना के अनुसार, हादसे के बाद किसी की मौत की सूचना नहीं है. दुर्घटना में घायल लोगों की स्थिति और हादसे के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है.
स्थानीय निवासी दिनेश शर्मा ने बताया कि, "सनेई से रामपुर की ओर जा रही बस सुंडा के पास दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें काफी सवारियां मौजूद थी. हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई."
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस थाना रामपुर की टीम हादसे के बाद घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है. पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. जिला पुलिस शिमला ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.
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