ETV Bharat / state

HRTC बस के नीचे आई महिला, दोनों टांगें कुचली, गंभीर हालत में टांडा रेफर

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों और HRTC कर्मचारियों ने महिला को बस के नीचे से निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया.

HRTC BUS RUN OVER WOMAN DEHRA
देहरा बस स्टैंड में बड़ा हादसा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 6:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरा: कांगड़ा जिले के देहरा बस स्टैंड में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. HRTC की बस में चढ़ने के दौरान 55 वर्षीय महिला बस के अगले टायर के नीचे आ गई, जिससे उसकी दोनों टांगें बुरी तरह कुचल गईं. हादसे के बाद बस स्टैंड पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों और HRTC कर्मचारियों ने तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, टांडा रेफर कर दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

बस में चढ़ते समय हुआ दर्दनाक हादसा

घायल महिला की पहचान सुषमा देवी (55), पत्नी मस्त राम, निवासी सिहोटी खुर्द के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह अपने पति के साथ किसी निजी कार्य से देहरा ब्लॉक कार्यालय आई थीं. उनके पति ग्राम पंचायत सिहोटी खुर्द के वार्ड पंच हैं. काम खत्म होने के बाद दोनों बस स्टैंड पहुंचे, जहां यह हादसा हो गया.

HRTC BUS RUN OVER WOMAN DEHRA
बस में चढ़ते समय हुआ दर्दनाक हादसा (ETV BHARAT)

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, HRTC की बस (HP 36C-4843) देहरा से बड़ोह रूट के लिए रवाना होने वाली थी. बस जब डिपो से बस स्टैंड पहुंचकर अपने निर्धारित स्थान पर बैक हो रही थी, तभी ग्रामीण रूट होने के कारण यात्रियों की भीड़ बस में चढ़ने लगी। इसी दौरान महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह बस के अगले टायर के नीचे आ गई. हादसे में उसकी दोनों टांगें गंभीर रूप से घायल हो गईं.

HRTC BUS RUN OVER WOMAN DEHRA
HRTC बस के नीचे आई महिला (ETV BHARAT)

पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों और HRTC कर्मचारियों ने महिला को बस के नीचे से निकालकर सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. घटना के बाद बस स्टैंड पर कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. एसपी देहरा संदीप धवल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. बस चालक, परिचालक और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. जांच के बाद हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

लोगों और HRTC कर्मचारियों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया
लोगों और HRTC कर्मचारियों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया (ETV BHARAT)

ये भी पढे़ं: हिमाचल में टाटा सूमो पर पहाड़ से गिरे पत्थर, 13 लोगों की मौत, 2 घायल

ये भी पढे़ं: हौसले को सलाम, पहाड़ से गिरते पत्थरों के बीच NHAI कर्मी ने 7 माह के शिशु को उठाकर पहुंचाया अस्पताल

TAGGED:

DEHRA HRTC BUS ACCIDENT
DEHRA BUS STAND
WOMAN ACCIDENT IN DEHRA
देहरा में बस के नीचे आई महिला
HRTC BUS RUN OVER WOMAN DEHRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.