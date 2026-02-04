ETV Bharat / state

हादसे के मलबे में इंसानियत की परीक्षा: HRTC बस दुर्घटना के बाद ₹3 लाख के बैग को लेकर खींचतानी, तो कई बने देवदूत

बैग पुलिस ने कब्जे मे लिया था. इसकी जानकारी मौके पर उच्चाधिकारियों को भी दी गई. बैग के संबंध में जानकारी की गई, तो बस दुर्घटना मे घायल व्यक्ति की फोन पर पुलिस की बात हुई. मौके पर घायल व्यक्ति की बेटी को एसडीएम चकराता की मौजदूगी में रुपयों से भरा बैग सौंपा दिया गया था. -दीपक धारीवाल, थाना प्रभारी, कालसी

मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार राजेन्द्र लाल ने वहां मौजूद यात्रियों से पूछताछ की और संतुष्ट होने के बाद ही बैग एक घायल यात्री के परिजनों को सौंप दिया. नायब तहसीलदार ने घायल व्यक्ति की बेटी को वो पैसों से भरा बैग दिया. घायल व्यक्ति का परिवार हिमाचल प्रदेश के नेरवा का रहने वाला है. वहीं, बैग सौंपते समय सबूत के तौर पर नायब तहसीलदार द्वारा तस्वीर भी ली गई है.

हालांकि, कुछ स्थानीय नागरिकों ने समझदारी दिखाते हुए हस्तक्षेप किया और विवाद को बढ़ने से रोका. बाद में इस बैग को सुरक्षित रूप से मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया गया. स्थानीय लोगों ने मांग करते हुए कहा कि यात्रियों की सही पहचान और जांच के बाद ही बैग उसके वास्तविक मालिक को सौंपा जाए. स्थानीय निवासियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसे के बाद पैसों को लेकर हुई इस खींचतान की कड़ी आलोचना की. उनका कहना था कि ऐसे दुखद समय में मानवता, संवेदना और सहयोग सबसे ऊपर होना चाहिए, न कि निजी स्वार्थ.

सिरमौर: उत्तराखंड के क्वानू क्षेत्र में मंगलवार को सामने आए एचआरटीसी बस हादसे के बाद जहां एक ओर जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद चल रही थी, वहीं दूसरी ओर घटनास्थल पर इंसानियत को शर्मसार करने वाला दृश्य भी सामने आया. हादसे के बाद लाखों रुपये की नकदी से भरे एक बैग को लेकर मौके पर मौजूद लोगों के बीच विवाद और खींचतान की स्थिति बन गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त बस के पास एक बैग पड़ा था, जिसमें करीब 3 लाख रुपये नकद होने की बात सामने आई. अफरा-तफरी के माहौल में कुछ लोग बैग को अपना या अपने किसी परिचित का बताकर उस पर दावा करने लगे, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई.

अब्दुल कयूम का था नोटों से भरा बैग

नायब तहसीलदार राजेन्द्र लाल ने जो रिपोर्ट तैयार की उसके मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त HRTC बस से मिला नोटों से भरा बैग घायल यात्री अब्दुल कयूम का था. 36 साल के अब्दुल कयूम की हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के नेरवा में क्रॉकरी की एक दुकान है. हादसे के बाद घायल अब्दुल कयूम को विकास नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जब पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस की तलाशी ली तो उन्हें काले रंग का कपड़े का बैग मिला. तलाशी के दौरान बैग में 3 लाख 20 हजार रुपयों के साथ अब्दुल कयूम का पैन कार्ड और फोटो पहचान पत्र बरामद हुआ. हादसे की खबर मिलते ही अब्दुल कयूम के परिजन भी दुर्घटनास्थल पर पहुंच गए थे. उनसे आईडी की शिनाख्त करवाई गई. अब्दुल कयूम से फोन पर बात की गई. पूरी जांच होने के बाद ही ये बैग अब्दुल कयूम के परिजनों को सौंपा गया. अब्दुल कयूम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाला है.

स्थानीय ग्रामीणों ने खाई में उतर कर किया रेस्क्यू

वहीं, बस दुर्घटना के समय इंसानियत का एक पहलू उस वक्त सामने आता, जब हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण देवदूत बनकर खाई में उतरे और उन्होंने पुलिस और एसडीआरएफ के आने से पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था. ग्रामीण खाई में उतर गए और बस की टूटी खिड़कियों के जरिए घायलों को बाहर निकालकर सड़क तक पहुंचाया. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और पूरा इलाका गमगीन माहौल में डूब गया. सूचना मिलते ही उत्तराखंड और सिरमौर प्रशासन हरकत में आया और संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान को तेज किया गया. घायलों को विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

हादसे में दिखी इंसानियत दो अलग-अलग तस्वीरें

कुल मिलाकर यह हादसा दो तस्वीरें छोड़ गया. एक, जहां पैसों से भरे बैग को लेकर कुछ देर के लिए इंसानियत डगमगाती दिखी और दूसरी ओर उसी हादसे के बीच ग्रामीणों ने देवदूत बनकर जिंदगियां बचाईं. एक ओर ₹3 लाख के बैग को लेकर खींचतान ने समाज को आईना दिखाया, तो दूसरी ओर खाई में उतरकर अनजान घायलों को अपने कंधों पर उठाने वाले ग्रामीणों ने यह साबित कर दिया कि कठिन वक्त में आज भी मानवता जिंदा है. यही वजह है कि इस दर्दनाक हादसे की याद केवल विवाद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन हाथों के लिए भी रहेगी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के जिंदगियों को मौत के मुंह से वापस खींच लिया. हादसे के मलबे में भले ही कुछ पल इंसानियत लड़खड़ाई हो, लेकिन अंततः सहयोग, संवेदना और साहस ने ही बाजी मारी.

गहरी खाई में गिरी थी HRTC बस

गौरतलब है कि मंगलवार को उत्तराखंड के क्वानू में HRTC की एक बस गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई है. हादसे के समय बस में करीब 32 लोग सवार थे. प्रत्यदर्शियों का कहना है कि एक ट्रक को पास देते समय बस सड़क की निचली साइड वाली दीवार के ऊपर चली गई. जिससे दीवार बस के भार से ढह गई और बस असंतुलित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. बस दुर्घटना में घायलों को स्थानीय लोगों द्वारा रेस्क्यू कर निजी वाहनों और एम्बुलेंस के जरिए विकासनगर अस्पताल भेजा गया. गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को देहरादून के अन्य अस्पतालों में इलाज के लिए रेफर किया गया.