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₹2,272,24,00,000 के घाटे में HRTC, 282 रूटों पर बस संचालन बंद

शिमला: हिमाचल प्रदेश में यात्रियों को बस सेवा देने वाले हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के सामने बढ़ता घाटा और रूट संचालन एक बड़ी चुनौती बन गए हैं. पिछले तीन वर्षों में HRTC ने प्रदेश में 282 बस रूट बंद किए हैं, जबकि 15 अन्य बस रूटों की सेवाओं में कटौती की गई है. चिंताजनक बात यह है कि बंद किए गए रूटों में से 196 रूट ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों से जुड़े हैं. हाल ही में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान यह जानकारी सामने आई. इसके साथ ही सरकार ने परिवहन निगम के बढ़ते घाटे को कम करने की अपनी आगामी योजनाओं का भी खुलासा किया है।

दरअसल, सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने विधानसभा में HRTC के रूट और निगम के घाटे को लेकर सवाल पूछा था. जम्वाल जानना चाहते थे कि पिछले तीन वर्षों में कितने बस रूट बंद किए गए हैं या उनकी सेवाओं में कटौती की गई है. साथ ही यह भी पूछा गया कि इनमें ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों के कितने रूट शामिल हैं और निगम का कुल घाटा कितना है.

एचआरटीसी ने बंद किए 282 रूट

सरकार ने जवाब में बताया कि 1 अगस्त 2026 तक पिछले तीन वर्षों में HRTC के कुल 282 बस रूट युक्तिकरण, संसाधनों की कमी और यात्रियों की कमी के कारण बंद किए गए हैं. इसके अलावा 15 बस रूटों की सेवाओं में कटौती की गई है. बंद किए गए 282 रूटों में 196 रूट ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों के हैं. इससे इन इलाकों में सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता पर भी असर पड़ा है.

2,272.24 करोड़ के घाटे में HRTC

सरकार के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक HRTC का कुल संचित घाटा 2,272.24 करोड़ रुपये है. जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है:-