₹2,272,24,00,000 के घाटे में HRTC, 282 रूटों पर बस संचालन बंद
सरकार ने HRTC के घाटे को कम करने के लिए कई कार्य योजना बनाई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 4:15 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में यात्रियों को बस सेवा देने वाले हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के सामने बढ़ता घाटा और रूट संचालन एक बड़ी चुनौती बन गए हैं. पिछले तीन वर्षों में HRTC ने प्रदेश में 282 बस रूट बंद किए हैं, जबकि 15 अन्य बस रूटों की सेवाओं में कटौती की गई है. चिंताजनक बात यह है कि बंद किए गए रूटों में से 196 रूट ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों से जुड़े हैं. हाल ही में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान यह जानकारी सामने आई. इसके साथ ही सरकार ने परिवहन निगम के बढ़ते घाटे को कम करने की अपनी आगामी योजनाओं का भी खुलासा किया है।
दरअसल, सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने विधानसभा में HRTC के रूट और निगम के घाटे को लेकर सवाल पूछा था. जम्वाल जानना चाहते थे कि पिछले तीन वर्षों में कितने बस रूट बंद किए गए हैं या उनकी सेवाओं में कटौती की गई है. साथ ही यह भी पूछा गया कि इनमें ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों के कितने रूट शामिल हैं और निगम का कुल घाटा कितना है.
एचआरटीसी ने बंद किए 282 रूट
सरकार ने जवाब में बताया कि 1 अगस्त 2026 तक पिछले तीन वर्षों में HRTC के कुल 282 बस रूट युक्तिकरण, संसाधनों की कमी और यात्रियों की कमी के कारण बंद किए गए हैं. इसके अलावा 15 बस रूटों की सेवाओं में कटौती की गई है. बंद किए गए 282 रूटों में 196 रूट ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों के हैं. इससे इन इलाकों में सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता पर भी असर पड़ा है.
2,272.24 करोड़ के घाटे में HRTC
सरकार के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक HRTC का कुल संचित घाटा 2,272.24 करोड़ रुपये है. जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है:-
|वर्ष
|घाटा (शुद्ध घाटा)
|2022-23
|259.02
|2023-24
|152.89
|2024-25
|153.21
|2025-26
|बैलेंस शीट विवरण बनाई जा रही है.
घाटे से ऐसे निपटेगी सरकार
सरकार ने HRTC के घाटे को कम करने के लिए कई कार्य योजना बनाई है. इसमें बस रूटों और बस बेड़े का युक्तिकरण, बस बेड़े का विद्युतीकरण, ईंधन दक्षता में सुधार और बसों का बेहतर इस्तेमाल शामिल है. इसके अलावा मानव संसाधन का युक्तिकरण और रख-रखाव के खर्च को कम करने पर भी जोर दिया जाएगा.
घाटा कम करने की कार्य योजना में गैर-किराया आय बढ़ाना, निःशुल्क और रियायती यात्रा की सरकार से प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करना तथा निगम की आय बढ़ाना भी शामिल है. इसके साथ ही डिपोवार प्रदर्शन की निगरानी और डिजिटल माध्यम से निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई है. सरकार ने बढ़ती लागत और आय के बीच बढ़ते अंतर को भी निगम के सामने बड़ी चुनौती माना है.
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