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झारखंड में लागू होगा एचआरआईएस, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू होगी स्कीम!

रांची: झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं तकनीकी रुप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम (HRIS) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है.

विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा

सोमवार को अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार अजय कुमार सिंह

की अध्यक्षता में एचआरआईएस से संबंधित एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण, पॉवर पॉइंट प्रजेंटेशन किया गया. प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तावित प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई.

आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मियों के लिए 1 अगस्त से लागू करना

इस बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि एचआरआईएस (HRIS) सॉफ्टवेयर के विकास कार्य की प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए. इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मियों के लिए 1 अगस्त 2026 से लागू किया जाए.

HRIS को केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करना

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज, 104 एचआईएचएल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रितेश गुप्ता, उपस्थिति पोर्टल से जुड़े संविदा तकनीकी विशेषज्ञों सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे. वर्तमान में विभागीय मानव संसाधन से संबंधित डेटा विभिन्न जिलों एवं संस्थानों में अलग-अलग स्वरूप में उपलब्ध होने के कारण डेटा असंगतता, निर्णय लेने में विलंब तथा रियल-टाइम जानकारी के अभाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. इन चुनौतियों के समाधान के लिए एचआरआईएस को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है.

कर्मचारियों के लिए सेल्फ सर्विस पोर्टल की सुविधा

यह प्रणाली कर्मचारियों के पूरे सेवा काल (नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक) को एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रबंधित करेगी, जिसमें भर्ती, उपस्थिति, अवकाश, वेतन प्रबंधन, प्रदर्शन मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल शामिल होंगे. इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए सेल्फ सर्विस पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. यह पहल राज्य में स्मार्ट गवर्नेंस एवं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं प्रशासनिक दक्षता में व्यापक सुधार आएगा.