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हरिद्वार में फ्लाईओवर बने चकाचक, खाली जगह पर खेल मैदान तैयार, निखरेंगी खेल प्रतिभाएं

ऐसे में फ्लाईओवर के नीचे विकसित किया गया स्पोर्ट्स जोन उनके लिए उपयोगी साबित हो रहा है.स्थानीय खिलाड़ी सनातन ने बताया कि स्पोर्ट्स जोन बनने से बच्चों और युवाओं को अभ्यास के लिए एक निर्धारित स्थान मिल गया है. यहां अलग-अलग खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होने से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिल रहा है.

भूपतवाला में तैयार किए गए स्पोर्ट्स जोन में सुबह और शाम स्थानीय बच्चे और युवा खिलाड़ी अभ्यास के लिए पहुंच रहे हैं. फ्लाईओवर के नीचे पहले खाली पड़ी रहने वाली जगह अब खिलाड़ियों की गतिविधियों से गुलजार है. बच्चे यहां घंटों अपने पसंदीदा खेल का अभ्यास कर रहे हैं. खिलाड़ियों का कहना है कि शहर में खेल मैदान सीमित होने के कारण नियमित अभ्यास करने में परेशानी होती थी.

हरिद्वार: शहर में मैदानों की कमी के बीच नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे की खाली जगह अब खेल प्रतिभाओं को निखारने का माध्यम बन रही है. हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण यानी एचआरडीए ने खाली पड़ी जगह का बेहतर इस्तेमाल करते हुए भूपतवाला में अंडर फ्लाईओवर स्पोर्ट्स जोन विकसित किया है. यहां फुटबॉल, वॉलीबाल, बास्केटबाल और क्रिकेट समेत विभिन्न खेलों के अभ्यास की सुविधा खिलाड़ियों को मिल रही है.

एचआरडीए के अधिकारियों के मुताबिक, फ्लाईओवर के नीचे अनुपयोगी पड़ी जगहों का बेहतर इस्तेमाल करने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स जोन विकसित किए जा रहे हैं. इससे एक ओर जहां इन स्थानों को व्यवस्थित रूप दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बच्चों और युवा खिलाड़ियों को खेल गतिविधियों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है.

खाली पड़ी जगहों का उपयोग खेल गतिविधियों के लिए करने के साथ ही खिलाड़ियों और बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है. ऐसे स्थानों को विकसित करने का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देना है. स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के रखरखाव से लेकर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्राधिकरण की है. निश्चित रूप से यहां फ्लावर के नीचे खेलों को बढ़ावा देने के लिए ही छोटे-छोटे खेल के मैदान बनाए गए हैं, ताकि हरिद्वार के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके.

-प्रत्यूष सिंह, एचआरडीए, सचिव

बता दें कि फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़ी जगहों पर अक्सर अतिक्रमण, कूड़ा करकट और अन्य गतिविधियों की आशंका बनी रहती है. स्पोर्ट्स जोन विकसित होने से इन स्थानों का व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित हो रहा है. खेल मैदान के रूप में विकसित होने के बाद स्थानीय लोगों को भी इन जगहों का सकारात्मक इस्तेमाल देखने को मिल रहा है. खेल प्रेमियों का कहना है कि यदि शहर के अन्य हिस्सों में भी ऐसी खाली जगहों को चिन्हित कर खेल सुविधाएं विकसित की जाएं तो बच्चों और युवाओं को नियमित अभ्यास के लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं.

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