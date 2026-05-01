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खतरा बन रहा एचपीवी वायरस, विशेषज्ञ बोले-सर्वाइकल कैंसर से सालाना 1.23 लाख महिलाओं की मौत

जिला कलक्टर हरफूल सिंह यादव के निर्देशन में जिलेभर में एचपीवी टीकाकरण अभियान को गति दी है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को इस गंभीर संक्रमण से समय रहते सुरक्षा प्रदान करना है. जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं. छात्राओं को इस वायरस और उसके खतरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

बूंदी : जिले में ऐसी बीमारी के खिलाफ चिकित्सा विभाग ने लड़ाई तेज कर दी, जो चुपचाप महिलाओं के जीवन पर गंभीर खतरा बनकर उभर रही है. बीमारी का नाम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) संक्रमण, जो सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है. इस खतरनाक वायरस से बचाव के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है. इसमें किशोरियों को केंद्र में रखा है.

सामान्य लेकिन खतरनाक संक्रमण: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओपी सामर ने बताया कि एचपीवी सामान्य लेकिन खतरनाक है, जो आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का रूप ले सकता है. गर्भाशय के निचले हिस्से, जिसे सर्विक्स कहा जाता है, में होने वाला यह कैंसर महिलाओं में तेजी से फैल रहा है. इसके लगभग 99.7 प्रतिशत मामलों के पीछे एचपीवी जिम्मेदार होता है. एचपीवी एक ऐसा वायरस है, जो प्रजनन मार्ग को प्रभावित करता है. लंबे समय तक बिना स्पष्ट लक्षण के शरीर में बना रह सकता है. यही कारण है कि यह बीमारी अक्सर देर से पकड़ में आती है, जब स्थिति गंभीर हो चुकी होती है. भारत में यह महिलाओं के बीच दूसरा सबसे आम कैंसर बन चुका है, जो चिंता का विषय है.

टीका पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध: डॉ. सामर ने बताया कि इस बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण प्रभावी उपाय है. जिले में यह टीका पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं. किशोरियां अपने नजदीकी जिला अस्पताल, उपजिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर यह टीका लगवा सकती हैं. टीकाकरण के लिए आधार कार्ड, स्कूल आईडी या अंकतालिका में से किसी एक दस्तावेज को आयु प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है. जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, उनके लिए अभिभावकों की सहमति से भी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

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15वें जन्मदिन पर बिटिया को लगाएं टीका: सीएमएचओ सांभर ने से कहा कि जिन बच्चियों ने 14वें वर्ष से 15 वें वर्ष में कदम रख लिया. उनके परिजन केक काटने के साथ उनका जन्मदिन टीकाकरण कर मनाएं. जिला प्रजनन एव शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कमलेश शर्मा ने बताया कि भारत में हर साल करीब 1.23 लाख महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर से मौत के मामले सामने आते हैं. यह आंकड़े संकेत हैं कि समय रहते जागरूकता और बचाव के उपाय नहीं अपनाए गए तो यह बीमारी और भी विकराल रूप ले सकती है.एचपीवी वैक्सीन पिछले लगभग 20 वर्षों से दुनिया के 152 देशों में उपयोग में लाई जा रही है. टीके के कोई गंभीर दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं. आरसीएचओ डॉ. कमलेश शर्मा ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए विस्तृत माइक्रोप्लान तैयार किया है. स्वास्थ्य विभाग की टीमें विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लगातार किशोरियों और उनके अभिभावकों से संपर्क कर रही हैं.

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