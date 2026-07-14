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सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा HPV टीका, 14 साल की हर पात्र बालिका को मुफ्त लगेगा जीवनरक्षक डोज

धमतरी में 18 जुलाई तक HPV वैक्सीन को लेकर विशेष टीकाकरण सप्ताह चल है. कलेक्टर ने बच्चियों को टीका लगवाने की अपील की है.

HPV VACCINE DHAMTARI
एचपीवी टीका धमतरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 14, 2026 at 10:14 AM IST

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धमतरी: सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए धमतरी जिले में 13 से 18 जुलाई तक एचपीवी (HPV) विशेष टीकाकरण सप्ताह चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत जिले की 14 वर्ष की सभी पात्र बालिकाओं को निःशुल्क HPV टीका लगाया जाएगा. जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों और चिन्हित स्कूलों में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है.

HPV टीका से सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) संक्रमण सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार समय पर लगाया गया HPV टीका इस कैंसर से बचाव का सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित माध्यम है. इससे भविष्य में सर्वाइकल कैंसर का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है.

अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं ताकि जिले की हर पात्र बालिका तक टीकाकरण की सुविधा पहुंच सके.

कलेक्टर ने अफवाहों पर ध्यान ना देने और बेटियों को टीका लगवाने की अपील की

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले के सभी अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बेटियों का स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य हम सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा का प्रभावी उपाय है, इसलिए किसी भी तरह की अफवाह या भ्रांति पर ध्यान न दें और अपनी 14 वर्ष की पात्र बेटी को इस विशेष अभियान के दौरान निशुल्क टीका जरूर लगवाएं.

कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों से भी अभियान को जन-आंदोलन बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि जिले की एक भी पात्र बालिका HPV के जीवनरक्षक टीके से वंचित नहीं रहनी चाहिए. सभी के सहयोग से ही बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखा जा सकता है.

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