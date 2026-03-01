ETV Bharat / state

HPV Vaccination Drive : प्रदेश में एक हजार स्वास्थ्य संस्थान चिन्हित, पहले दिन 188 टीकाकरण सत्र आयोजित

जयपुर : महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अजमेर से एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान का राष्ट्र स्तरीय शुभारंभ किया. इस अभियान के तहत पात्र आयु वर्ग की बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई जाएगी, जिससे भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को प्रभावी रूप से कम किया जा सके. प्रदेश में भी टीकाकरण के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं. अभियान के प्रथम दिन प्रदेश में 188 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपनी बेटियों को इस महत्वपूर्ण टीकाकरण अभियान से जोड़ें और उन्हें सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित भविष्य प्रदान करें. यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य सशक्तीकरण की दिशा में एक ठोस और दूरगामी कदम है.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार यह टीकाकरण उन बालिकाओं को एकल डोज के रूप में दिया जाएगा, जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, लेकिन 15 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है. उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला कैंसर है. इस गंभीर बीमारी की रोकथाम के उद्देश्य से राज्य में व्यापक स्तर पर टीकाकरण की योजना बनाई गई है.

